Netflix : The Witcher Le Cauchemar du Loup s'offre une nouvelle bande-annonce

Parce que l'univers créé par le romancier polonais Andrzej Sapkowski est devenu bankable dans des proportions impressionnantes, Netflix y va à fond. Il est temps de rappeler qu'un film situé bien avant les aventures de Geralt de Riv est en chemin.

À voir aussi : Netflix : Une série Pokémon live-action serait en préparation

Eh oui, The Witcher : Le Cauchemar du Loup sera disponible sur Netflix le 23 août prochain. Plus que 14 dodos pourrait-on dire au moment où s'écrivent ces lignes. Le film d'animation mettant en scène un jeune Vesemir, le maître de Geralt, a donc droit à un poster (voir notre galerie d'images ci-dessous) et surtout un trailer supplémentaire pour nous en montrer davantage.

Ayant fui la pauvreté, le sorceleur Vesemir tue des monstres pour l'argent et la gloire. Mais l'arrivée d'une nouvelle menace fait ressurgir les démons de son passé.

Réalisé par le studio coréen Mir, Le Cauchemar du Loup semble parti pour nous montrer la jeunesse du sorceleur représentant Kaer Morhen, sa mutation, et une chasse plus mouvementée que prévue. Accompagné par la sorcière Tetra Gilcrest, il va enquêter sur des créatures tuant le peuple de Lady Zerbst dans une forêt proche d'Ard Carraigh, la capitale du royaume nordique de Kaedwen. Il y aura du sang, du loup-garou, une amitié égratignée, des signes, des sortilèges, et un bon bain chaud. Parce que c'est la règle.