Duke Nukem Begins : Un trailer déterré pour un jeu annulé il y a 13 ans

Nous vous parlions de l'anniversaire ô combien important de Duke Nukem au début du mois de juillet. Certains, pour les 30 ans de ce héros un brin vieux jeu ont vu des souvenirs bien enfouis resurgir.

Gregor Punchatz en a gros sur la patate. Et ce dimanche 8 août 2021, il a décidé que cela devait sortir. Cet artiste spécialisé dans la création d'effets spéciaux, qui a travaillé sur les maquillages de RoboCop et Freddy 2 au début de sa carrière, a révélé l'existence d'un projet annulé : Duke Nukem Begins.

Il avait à la fin des années 2000, travaillé pour Gearbox sur une présentation destinée à montrer les intentions de ce jeu de tir à la troisième personne qui aurait dû faire office d'origin story aux aventures du héros créé par 3D Realms.

En 2008, alors que je travaillais pour le sympathique studio de Janimation à Dallas, nous avons été embauchés par Gearbox pour créer une vertical slice (une version animée de ce à quoi ressemblera le jeu) du jeu "Duke Nukem Begins", une histoire d'origine de Duke.



J'ai dirigé ce projet, en tant que réalisateur chez Janimation, et me suis chargé d'une grande partie du développement des personnages, y compris la conception et la modélisation de Duke. Nous avons mis tout ce que nous avions pour faire la cinématique la plus impressionnante jamais créée par Janimation. Mais malheureusement, nous avons appris que le jeu avait été annulé en raison de problèmes juridiques avec Duke Nukem à l'époque.



"Duke Nukem Begins" n'a jamais été fait.



Cela nous a dévastés, car c'était ce que nous pensions pouvoir nous aider à rivaliser avec les plus grands acteurs du marché des bandes-annonces de jeux à l'époque.



Parce que c'est toujours un morceau dont je suis sacrément fier, je le sors 13 ans après sa création. Toute l'équipe qui a travaillé avec moi mérite de le voir sortir dans la nature.



J'espère que cela ressuscitera d'une manière ou d'une autre cette version du jeu en montrant au monde à quel point cela aurait été génial...

Inutile de lui dire ce qui s'est passé avec Duke Nukem Forever, sorti 15 ans après son annonce.

Quoi qu'il en soit, on découvre ci-dessus les bases d'un TPS qui aurait bien sûr cherché à capitaliser sur le gore et le grand spectacle. Avec une surprise vers la fin de la vidéo. Non, pas la séquence en jet pack ni l'assaut du Capitole, mais la présence d'un mode multijoueur avec des Duke d'autres couleurs. Avec un peu de sérieux, cela aurait pu être intéressant.

