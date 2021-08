Steam Deck : Le mode dock ne devrait rien changer aux performances

Nos confrères de chez PCGamer ont pu accéder au PC portable de Valve, le Steam Deck. Cette approche fut l'opportunité d'en savoir plus sur le mode dock et les potentielles différences de performances.

Sur la Nintendo Switch, le mode Dock permet de jouer en 1080p, là où son écran n'offre qu'un affichage en 720p en mode portable, avec donc une différence en termes de rendu. Mais pour le Steam Deck, cela ne devrait pas être pareil. Ainsi, voilà ce que déclare Greg Coomer, le designer de la Steam Deck sur le mode Dock de la "console" :

Nous avons estimé qu'il était en fait préférable, tout bien considéré, de ne pas modifier la puissance de la console en fonction du statut de l'appareil, qu'il soit fixe ou mobile.



Nous voulions vraiment donner la priorité à son utilisation dans ce que nous pensions être le cas d'utilisation le plus important, à savoir le mobile.



Et donc, puisque nous nous sommes concentrés sur cela, nous avons choisi un seuil où la machine fonctionnera bien, avec un bon frame rate pour les jeux AAA dans ce scénario. Nous voulions un objectif de conception plus simple et donner la priorité à cela.





Valve souhaite donc que l'expérience avec et sans dock soit la même pour tous. Entre autres infos nouvelles, on peut apprendre que le noir devrait être le seul coloris disponible mais que des discussions sont en cours sur le sujet (d'autres couleurs donc). Pour mémoire, le Steam Deck devrait être disponible en décembre pour ceux ayant pu réserver à temps et en 2022 pour les autres.