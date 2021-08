Calendrier et gameclip des 50 plus "GROS" jeux vidéo à venir, saurez-vous trouver l'intrus ?

Nous sommes en été, et que fait-on l'été ? Eh bien on se pose une question essentielle : "à quoi vais-je jouer durant les mois qui viennent ?". Voici sans plus attendre le calendrier des plus "gros" jeux et extensions à venir jusqu'à la fin 2021 et début 2022, en gameclip ci-dessus, et en infographie ci-dessous !

Avant toute chose, n'hésitez pas à ajouter cet article dans vos favoris, eh oui, qui a la mémoire assez grosse pour retenir autant de dates de sortie ? A peu près... personne. Car comme vous allez le constater, cette fin d'année vidéoludique s'annonce très riche et fortement sympathique. Alors n'oubliez pas qu'il est encore temps d'économiser, et si la passion d'acquérir moult jeux vidéo est encore en vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous comptez savourer dans les prochains mois.

Évidemment, cette liste est non-exhaustive, il manquera donc peut-être quelques jeux chers à votre coeur. Et vous commencez à avoir l'habitude, il n'est pas impossible que certains d'entre eux se retrouvent reportés dans un futur proche ou lointain... mais point d'inquiétude, vous pouvez compter sur nous pour vous tenir informé de tous reports éventuels. Quant à l'intrus, l'avez-vous trouvé ?