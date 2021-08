Epic Games Store : Le store n'est pas rentable et ne le serait pas avant 2027 au mieux

L'affaire en justice entre Epic Games Store et Apple traine en longueur et les avocats des deux parties n'y vont pas de main morte. Ainsi, grâce à quelques indiscrétions du côté de chez Apple on peut en savoir plus sur le business derrière le Store d'Epic Games et notamment sur sa non-rentabilité actuelle.

Plusieurs documents de l' affaire Apple vs Epic, qui continue de se dérouler actuellement dans l'État de Californie, donnent des informations précieuses sur l'état de santé des deux sociétés. Voilà ce qu'annonce notamment la défense du côté de chez Apple qui a conduit une étude sur l'EGS :

Epic Games Store n'est pas rentable et n'est pas comparable à l'App Store.

Il ne sera pas rentable avant au moins plusieurs années, voire jamais.

Epic a perdu environ 181 millions de dollars sur EGS en 2019. Epic prévoyait de perdre environ 273 millions de dollars sur EGS en 2020. En effet, Epic a engagé 444 millions de dollars en garanties minimales pour 2020 seulement. [...]



Au mieux, Epic ne s'attend pas à ce qu'EGS ait un bénéfice brut cumulé avant 2027.

On apprend donc notamment qu'Epic prévoit de perdre environ 139 millions de dollars en 2021. Si nous prenons les chiffres les plus bas, cela représente un investissement de 493 millions de dollars de la part d'Epic depuis 2019.

Evidemment (et heureusement pour l'entreprise) cela semble être contrebalancé par les grosses rentrées d'argent et les gros investissements dans des jeux comme Fortnite. Il n'en reste pas moins qu'EGS semble être un véritable gouffre financier. Jusqu'à quand ?

