Les prochains jeux indés qui arrivent sur PS4 et PS5 en plusieurs vidéos

Il y a quelques jours de cela, Sony a mis à disposition sur son blog officiel une nouvelle vidéo concernant plusieurs jeux indés, qui arriveront sur PS4 / PS5 dans les jours à venir. Voici une sorte de récap mental, histoire de briller en société.

Plusieurs titres donc arriveront sur les consoles PlayStation d'ici la fin de la semaine. Et si la plupart sont connus du grand public, force est de constater que... eh bien... je reste persuadé que vous n'avez pas joué à tous ces titres. Et pour cause ?

Carrion, Hades et d'autres...

A commencer par un certain Hades, qui déboule sans crier gare . Le titre de SuperGiant Games a reçu ses lettres de noblesse sur notre site, et devrait plaire à pas mal de joueurs, ma foi. Hades sera disponible dès ce 13 août. Quant à l'exploitation des Enfers de la mythologie grecque...

Autre jeu, autre genre : Carrion arrivera prochainement sur PS4 également. Rappelons que Carrion vous permet d'incarner une créature extra-terrestre peu ragoûtante qui se réveille dans un laboratoire souterrain secret. "Ne sachant pas comment elle est arrivée là ni ce qu'elle y fait, notre mystérieuse créature n'a qu'une idée en tête : FUIR ! Et dévorer des gens, au passage. Bon, disons qu'elle a deux idées en tête."

A Short Hike s'annonce également sur PS4 et PS5 pour cet automne. Il s'agit d'un jeu tout mignon d'exploration, qui met en scène un oiseau nommé Claire que vous devez guider jusqu'au sommet d'une montagne, tout en explorant librement les environs et en aidant les gens que vous croisez.

Sol Cresta, de Hideki Kamiya (coucou !), arrivera donc sur PS4 prochainement. Sol Cresta est un jeu "de tir et d'ancrage à forme libre" qui va être publié par PlatinumGames 36 ans après la sortie de Terra Cresta en 1985 ; Sol Cresta en sera la suite officielle et le dernier volet dans la série Cresta. Voilà qui est dit.

Axiom Verge 2 et Oxenfree II aussi

Wytchwood sortira à l'automne prochain sur PS4 et PS5 et semble être un RPG à base de potions magiques et de sorcellerie. En d'autres termes, un "jeu de gestion et de ressources "ensorcelant". OK ceci est noté. C'est mignon, c'est fin... A voir si ce sera intéressant pour un jeu "connsole".

Enfin les deux derniers titres présentés ne sont autres que Axiom Verge 2 et Oxenfree II. Le premier, réalisé par le très solo Tom Happ, a annoncé que son titre proposera finalement deux mondes en un. "Derrière la carte de l'Overworld que j'ai présentée jusqu'à présent se cache un autre monde interconnecté, situé dans une Brèche d'une dimension parallèle. Une ancienne bande-annonce contenait un indice, lorsque le drone passe à travers un curieux portail, mais j'ai gardé le secret pendant un moment."

Quant à Oxenfree II Lost Signals, prévu pour la PS4 et la PS5, vous incarnez Riley Poverly, la personne munie d'une lampe de poche dans la vidéo ci-jointe, et qui porte une veste jaune flashy et court frénétiquement. Quant à la suite...