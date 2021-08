COVID-19 : Un catcheur conseille la vaccination en évoquant Metal Gear Solid, David Hayter réagit

Plus d'un an et demi après son démarrage officieux, la pandémie de COVID-19 bat son plein, avec de nouveaux variants du virus et des anti-vaccins qui mettent des bâtons dans les roues à un retour à la normale. Tandis que les spectacles et manifestations sportives en public de grande ampleur ont repris aux États-Unis, avec les risques que cela implique, un catcheur a décidé d'utiliser une référence aux jeux vidéo pour parler de la nécessité de se faire vacciner.

Voilà ce qui est très certainement la news kamoulox du jour. L'All Elite Wrestling est une ligue américaine de catch en plein boom actuellement. En tournée permanente, à l'instar de ce que fait la WWE, l'AEW doit en permanence faire la promotion de ses spectacles à venir dans les différentes villes américaines. Et pour ce faire, ses catcheurs répondent à de nombreuses interviews.

Depuis quelques semaines, les shows de l'AEW accueillent à nouveau du public. Et ce, malgré une nouvelle explosion des cas de COVID-19. Cody Rhodes, un des fondateurs de la ligue et accessoirement une de ses principales vedettes, a récemment été questionné sur la situation sanitaire et ce qui peut être fait pour limiter les risques dans les shows de l'AEW qui accueillent du public.

Pour lui, la vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres de ce virus qui touche toutes les catégories de la population. Histoire de faire passer son message avec humour, le catcheur américain a choisi de faire une référence vidéoludique... dont il doutait lui-même de l'efficacité :

Recommending vaccinations, addressing this question with a Solid Snake/#MetalGearSolid reference. @CodyRhodes you sir are the man! 10 geek points. @DavidBHayter would be proud.

You're pretty good. pic.twitter.com/rHvDbMP3Xv - HazardF5 (@HazardF5) August 6, 2021

Personnellement, je pense que les gens devraient se faire vacciner. Et pour les dingos qui pensent qu'ils vont être remplis de nanomachines (en se faisant injecter le vaccin) eh bien... Solid Snake nous sauvera de toute façon... C'est une référence à Metal Gear Solid, j'espère que des gens la comprendront.

COVID... has changed

Pour rendre la situation encore plus insolite, David Hayter, la voix historique de Solid Snake, a eu connaissance de ces déclarations et a décidé de répondre à Cody Rhodes sur Twitter :

Cody,



I definitely got it.



And I am 100 percent behind your message.



(And outfit.)



Snake#GetVaccinated #StopFoxDie https://t.co/MHCcMg9lDd - David Hayter (@DavidBHayter) August 6, 2021

Cody,



J'ai clairement compris la référence.



Et je soutiens ton message (ainsi que ta tenue) à 100%.



Snake



#FaitesvousVacciner #ArrêtezleFoxDie

Pour info, Cody Rhodes est un joueur averti. À ses débuts, sa tenue de catch comportait des références à The Legend of Zelda. Et plus récemment, il a catché dans une tenue inspirée par Big Boss dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain.

Comme indiqué précédemment, le premier jeu All Elite Wrestling destiné aux consoles est actuellement en développement chez Yuke's.