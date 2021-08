Cyberpunk 2077 : GPS revu et nouvelles améliorations au menu de la mise à jour 1.3

On pensait qu'après la mise à jour 1.2 Cyberpunk 2077 avait fait le plus dur, redressé l'essentiel pour qu'ensuite ne soient proposés que de légers correctifs. Mais CD Projekt RED travaille toujours à améliorer ce qui peut l'être.

La mise à jour 1.3 de Cyberpunk 2077 est en chemin. Elle n'est pas encore datée mais commence à se détailler par le biais d'un article sur le site officiel du jeu, lui-même agrémenté de vidéos de démonstration.

Listing en approche

On apprend donc que le système de mini-carte va se voir amélioré pour offrir une visibilité plus adéquate, que la recherche de partenaire dans le Clouds gagnera elle aussi en clarté et que les points d'avantages pourront être réinitialisés sans faire exploser son portefeuille.

Si le Patch Notes n'est pas encore de sortie, les développeurs se préparent à parler de cette mise à jour ce mardi 17 août à partir de 18h00 sur la chaîne Twitch du studio.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X|S débarqueront plus tard dans l'année.