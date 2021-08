Il transforme la PS2 en une véritable console portable, la vidéo

Du temps où la PSP était commercialisée, il était relativement fréquent de voir des joueurs la décrire comme une "PS2 portable." Mais de toute évidence, cela ne suffisait à tout le monde. En effet, un joueur a entrepris de créer une véritable PlayStation 2 portable. Et il a réussi.

À voir aussi : Ils font tourner les jeux PS2 sur Xbox Series X|S, la vidéo

Le YouTubeur et moddeur "GingerofOz," après avoir "portabilisé" plus de 50 Wii (en deux ans), a décidé de se pencher sur le cas de la PS2. Et pour lui, il n'était pas simplement question de réduire la taille de la console et d'y attacher un écran pour en faire une console au look d'ordinateur portable comme on peut parfois le voir.

Dans la vidéo disponible ci-dessus, le vidéaste bricoleur détaille le processus de création de ce qu'il appelle la "PS2 Eclipse," du découpage de la carte sur laquelle reposent tous les composants de la console, à l'impression 3D de la coque de la machine, en passant par les modifications apportées pour pouvoir transformer la PS2 en console portable.

Et les jeux dans tout ça ? Comme il est possible de s'en rendre compte au premier coup d'oeil, la "PS2 Eclipse" est trop petite pour héberger un lecteur DVD, format sur lequel tournaient les jeux PS2. Elle est par ailleurs plus petite qu'un DVD. "GingerofOz" explique donc le processus qu'il a dû employer pour faire tourner des jeux sur sa création.

Imparfaite mais fonctionnelle

Comme il est possible de s'y attendre, la légalité de la chose est toute relative. Mais l'intérêt de la démarche n'est pas de jouer à des jeux pirater, mais de réussir à transformer des machines et à changer leur mode d'utilisation. Le moddeur précise par ailleurs qu'il n'est pas ici question d'émulation. Les jeux tournent comme ils tourneraient sur une PS2 normale.

Histoire d'être complet dans sa présentation du projet "GingerofOz" détaille également les défauts de sa création comme les longs temps de chargement, la durée de vie de la batterie, les problèmes de manette non-reconnue sur certains titres et... les risques de drift des joysticks. Car oui, pour des raisons de portabilité, le bricoleur a utilisé des joysticks de Switch.

Malgré les quelques limitations dont souffrent la "PS2 Eclipse," le travail effectué ici peut être salué. Il y a en effet fort à parier que les ingénieurs de Sony qui ont créé la PS2 étaient loin de se douter que leur machine ressemblerait un jour à ça. Et pour les curieux qui aimeraient se procurer un exemplaire de cette PS2 portable, "GingerofOz" indique qu'elles sont en vente au prix unitaire de... un million de dollars.

Que pensez-vous de cette PS2 portable ? Aimeriez-vous que Sony donne une petite soeur à la PS Vita ? Quelle(s) machine(s) aimeriez-vous voir transformées en consoles portables ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.