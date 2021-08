South Park : Un nouveau jeu serait en développement

Comme le savent bien les fans de South Park amateurs de jeux vidéo, la série inventée par Trey Parker et Matt Stone a longtemps été malmenée vidéoludiquement parlant. La situation a cependant radicalement changé avec la sortie des deux RPG édités par Ubisoft, des titres enfin dignes du génie de la série. Et il apparaît aujourd'hui que les deux auteurs n'en ont pas fini avec les jeux vidéo.

À lire aussi : TEST de South Park - Une Nuit à la Casa Bonita : Nuit d'ivresse

MTV Entertainment Studios et les co-créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ont annoncé hier la signature d'un nouveau contrat massif liant les deux camps jusqu'à 2027. Selon les termes de ce contrat, la série South Park sera prolongée jusqu'à la saison 30 et les deux auteurs produiront 14 films South Park destinés à être proposés exclusivement sur le service Paramount+.

Et même si ce contrat va maintenir les deux auteurs/réalisateurs/acteurs très occupés au cours des prochaines années, ils ont apparemment de nombreux autres projets sur le feu. Et parmi ces projets se trouverait un nouveau jeu vidéo.

En effet, un article publié par le site américain Bloomberg en parallèle à l'annonce de ce deal entre MTV Entertainment Studios et le duo Parker-Stone, révèle que plus tôt cette année, les créateurs de South Park ont ouvert une ligne de crédit à hauteur de 600 millions de dollars auprès d'une institution qui a évalué leur bibliothèque à un milliard de dollars.

Projet mystérieux

Et selon des sources ayant connaissance du dossier, une partie de cette somme sera "investie dans un jeu vidéo en 3D se déroulant dans l'univers de South Park." Malheureusement pour les personnes intéressées, l'article ne contient pas d'autres informations concernant cette nouvelle adaptation vidéoludique des aventures de Stan, Kyle, Kenny, Cartman et Butters.

Pour rappel, les deux derniers jeux South Park majeurs, l'excellent South Park : Le Bâton de la Vérité a été développé par Obsidian Entertainment. Initialement édité par THQ, le projet a été récupéré par Ubisoft. C'est l'éditeur français qui a ensuite développé et édité la suite du jeu, South Park : L'Annale du Destin.

Sur Twitter, le toujours très bien informé Jason Schreier explique qu'il n'est pas certain de l'identité des développeurs de ce nouveau titre. Sachant que Trey Parker et Matt Stone investissent directement dans la création de ce jeu, il est possible de se demander s'ils ne vont pas chercher à proposer ce jeu de manière indépendante. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'interrogations sans réponse. Affaire à suivre donc.

Que vous inspire cette nouvelle ? Un nouveau jeu South Park "majeur" pourrait-il vous intéresser ? Aimeriez-vous qu'Ubisoft soit à nouveau derrière le projet ? Que voudriez-vous voir dans un nouveau South Park en 3D ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.