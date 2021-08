Deathloop devient goldé et sortira en temps et en HEURE

Deathloop, le jeu le plus attendu de la rédaction de Gameblog, surtout par un certain Thomas "P", est bel et bien terminé selon son développeur, puisque ce dernier vient d'annoncer son passage en version super "Gold", sésame ô combien important pour être lancé sur le marché vidéoludique moderne.

Le jeu de tir à la première personne en boucle temporelle Deathloop est donc super goldé comme le veut la tradition. C'est ce qu'a annoncé l'éditeur Bethesda Softworks et le développeur Arkane Lyon.

Comme vous le savez, ceci signifie tout simplement que le développement du jeu est terminé et qu'il est prêt à être produit en MASSE, pour respecter sa date de sortie.

DEATHLOOP has gone gold! Get ready to break the timeloop on September 14! pic.twitter.com/tMpbsQtT29 - DEATHLOOP (@deathloop) August 5, 2021

En boucle hein...

Rappelons SVP que dans DEATHLOOP (oui en lettres majuscules), il y a de nombreuses façons d'atteindre votre cible et de l'éliminer. Et si vous désirez en savoir plus, ce qui est parfaitement votre droit légitime, sachez que Thomas a pu y mettre ses mains rugueuses récemment, et vous a pondu un article dont lui seul a le secret (voir lien par ailleurs sur cette page).

Rappelons également que lors du dernier State of Play de Sony, Bethesda Softworks avait dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay sur PlayStation 5, d'une durée de 9 minutes. On y découvre leprotagoniste, Colt, qui pourchasse un certain Aleksis "Le Loup" Dorsey, l'une des huit cibles clés à éliminer avant que la journée ne recommence.

Enfin, si le titre est prévu sur PS5 et PC pour le 14 septembre prochain, l'exclusivité console courra quant à elle jusqu'au 14 septembre 2022. Ainsi va la vie actuelle.