RUSTLER : Nos impressions sur ce GTA 2-like médiéval complètement décomplexé

Il y a peu nous avons eu l'occasion de découvrir un véritable OVNI vidéoludique, à savoir un certain Rustler qui nous est présenté par les développeurs de manière amusante comme un Grand Theft Horse, autrement dit un GTA 2-like médiéval, aussi décomplexé que le jeu dont il s'inspire. Les références sont d'ailleurs nombreuses... C'est parti !

Rustler est un jeu d'action en vue du dessus qui se déroule dans un vaste monde ouvert à l'image de Grand Theft Auto 2. Vous y incarnez un paysan du nom de Guy qui voit le monde qui l'entoure comme un vaste terrain de jeu et qui ne tardera pas à devenir un bandit de grand chemin. Outre GTA, le jeu s'inspire en termes d'humour à tout ce que l'on peut voir dans le groupe Monty Python et notamment dans le film Sacré Graal. Les références y sont d'ailleurs nombreuses dans les répliques ainsi qu'à travers les personnages que l'on rencontre.

"Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse"

Car si le jeu est très bac à sable et laisse une grande part de liberté, il y aura tout de même une trame narrative à suivre avec pas mal de possibilités de quêtes même si celles-ci sont toutes plus loufoques les uns que les autres. Ainsi, un prêtre vous demandera par exemple d'engager un musicien pour récupérer de l'argent à la sortie de la messe et ainsi faire plus de profit. Une quête vous demandera même... de trouver le Graal. Voilà, voilà... Avec forcément pas mal de références à la pop culture à la clé.

Le jeu s'inspire tellement d'un GTA, que pour remplacer les fameuses radios en voiture, des bardes peuvent vous suivre et jouer pendant vos missions ou vos balades en ville des remix de chansons de rap mais à la sauce Médiévale ! Bref, du grand "n'importe quoi" que l'on adore, forcément. L'idée est en effet tout simplement géniale et ce type de possibilité fonctionne extrêmement bien avec l'ambiance du jeu.

L'anachronisme au service du gameplay et de l'humour

Dans le même ordre d'idées, la police qui est remplacée par des gardes et des chevaliers, peuvent vous suivre à cheval et activer une sorte de "gyrophare". D'ailleurs le système de recherche et d'étoile (dans le jeu sous forme de casques médiévaux) fonctionne là encore comme dans un GTA : plus vous avez d'étoiles, plus les gardes sont nombreux et vont alors déployer des forces pour vous mettre hors état de nuire. En fait, les développeurs de chez Jutsu Games ont ajouté de manière assez brillante plein de références à la pop culture et à notre monde moderne pour l'adapter à ce monde médiéval complètement fou. Au gré d'une balade dans un village, on trouve par exemple une devanture de magasin qui fait la promotion de "Pimp my horse" (en référence à la célèbre émission américaine). Il est aussi possible de se faire littéralement "embarquer" son cheval par la "fourrière" si l'on se "gare" dans une zone interdite aux chevaux.

Décomplexé

Les interactions avec le monde sont nombreuses et un villageois aura toujours quelque chose d'amusant à dire ou à proposer. Avec une torche par exemple, vous pouvez faire brûler une maison ou un champ, avec une houe à main, vous pouvez dessiner dans un champ de blé les formes que vous voulez etc... Bref, vous l'aurez compris, il y a quelque chose d'assez jouissif dans la liberté que propose Rustler et pourtant nous avons vu le jeu tourner seulement une dizaine de minutes. Mais on sait déjà que de sacrés fous rires nous attendent assurément.

ON L'ATTEND...AVEC CURIOSITE !

Si ce ne sera certainement pas le jeu de l'année, Rustler est un titre extrêmement rafraichissant qu'on a hâte de découvrir plus en détail pour voir jusqu'où il peut aller en termes de folie et d'humour complètement décalé. Si tout va bien, il devrait sortir à la rentrée prochaine sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Switch.