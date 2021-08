Focus Home Interactive rachète DotEmu (Streets of Rage 4...) au prix fort

C'est la journée des acquisitions dirait-on, non ? Après Embracer (via KOCH Media), qui a annoncé plus tôt ce jour avoir mis la main sur le studio français DigixArt, c'est au tour de FOCUS Home Interactive d'annoncer le rachat d'un autre studio made in France, DotEmu pour ne PAS le citer. Est-ce donc ceci qu'on appelle parfois la French TECH ?

À voir aussi : Tortues Ninja, Streets of Rage, Game Pass, préservation : on discute avec le PDG de Dotemu

L'éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive vient en effet d'annoncer l'acquisition de 77,5% du capital de DotEmu, un des rois du retrogaming.

A la fois développeur et éditeur, DotEmu est célèbre pour avoir mis au monde plus de cinquante jeux rétros sur console, PC et téléphone mobile. Evidemment, ses récents bons résultats ont sans doute décidé Focus à récupérer un tel joyau de la Couronne de France.

DotEmu est en effet une société en forte croissance qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros.

Et la dot ?

Le montant de l'opération s'élève à 38,5 millions d'euros lors au moment de la réalisation de l'opération. Sachant qu'un paiement supplémentaire de 15 millions d'euros payable en fonction d'éléments de chiffre d'affaires sera effectué à fin décembre 2022 et est prévu suivi d'un éventuel second complément de prix "conditionné à des indicateurs de performances (EBIT) sur les deux prochains exercices", apprend-on ce soir de pleine lune.

L'opération sera entièrement financée avec la trésorerie disponible de Focus Home Interactive. La clôture de l'opération est attendue dans le courant du mois de septembre.

M. Christophe Nobileau, Président du Directoire de Focus Home Interactive a déclaré :

L'arrivée de Dotemu marque une étape clé dans l'accélération de la croissance du Groupe et la diversification de nos savoir-faire . En enrichissant notre ligne éditoriale, nous ouvrons un nouveau flux de revenus et de nouvelles parts de marché à conquérir sur un secteur en très forte croissance . Nous sommes ravis d'accueillir dans le Groupe Focus des talents tels que Cyrille Imbert et ses équipes qui ont su rendre attractif et donner une nouvelle ie à des jeux pour des millions de joueurs à travers le monde.



Cette opération illustre bien notre volonté de fédérer des talents via le partenariat de long terme avec Cyrille qui reste Président et actionnaire de DotEmu et devient membre du Comité exécutif du Groupe et futur actionnaire de Focus Home Interactive.



Cette opération n'est qu'une étape de plus dans notre histoire de croissance. Après l'intégration des studios Deck13 et Streum On, nous continuons activement à rechercher d'autres sociétés à fort potentiel pour accélérer notre développement et élargir notre offre.

Plus de jeux rétros en vue

M. Cyrille Imbert, Président de DotEmu a ajouté :

Rejoindre le Groupe Focus Home Interactive s'est présenté comme un choix évident pour Dotemu. Nous partageons la même passion pour les jeux vidéo, la volonté constante de s'améliorer, ainsi que les mêmes valeurs de respect et de bienveillance envers nos équipes et partenaires. Tout en poursuivant ses activités, cette nouvelle collaboration va permettre à Dotemu de pouvoir bénéficier du savoir-faire indéniable des équipes de Focus Home Interactive pour la production de titres AA et ainsi lancer la production de futurs remakes ou suites sur des licences de premières générations de consoles 3D.



Tout en conservant l'indépendance éditoriale et stratégique qui a fait son succès, Dotemu pourra donner encore plus d'ambition à ses projets et se donner les moyens d'élargir la gamme de services proposés aux studios afin de garantir le succès de leur production sur le label rétro mais aussi sur le label de publishing The Arcade Crew.



Dotemu se positionne ainsi idéalement pour atteindre son ambitieux plan de croissance de tripler son chiffre d'affaires à moyen - terme. Ma mission sera aussi de partager le savoir - faire de Dotemu aux équipes de Focus Home Interactive, de sélectionner et convaincre des équipes talentueuses de rejoindre le Groupe afin de construire, ensemble, un acteur incontournable du jeu vidéo à l'échelle mondiale.

De quoi attendre encore plus de jeux "rétro" dans le futur" ? Sans aucun doute... Que pensez-vous de cette acquisition ?