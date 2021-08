Mario Golf Super Rush se met à jour et offre Toadette, nouveau parcours et autres trucs

Si vos longues journées d'été covidées se passent en partie avec Mario Golf Super Rush, alors vous allez adorer cette nouvelle puisqu'elle vous permettra de prolonger encore un peu plus le plaisir du golf pas trop reuch. Le jeu se met en effet à jour et apporte pas mal de petites choses.

Comme le précise le tweet officiel made in Nintendo, vous aurez droit à quelques nouveautés qui raviront les fans de fol devant l'Eternel tout puissant.

🏌️ Fore! #MarioGolf: Super Rush scores a free update later today.



✔️ New mode: Ranked Match

✔️ New character: Toadette

✔️ New course: New Donk City

✔️ Improved motion controls



Look forward to more updates later this year!https://t.co/CzZfh5IVLl pic.twitter.com/wmhyajIVNO