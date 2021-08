Philips lance deux micro-casque pour le jeu vidéo à petit prix

Philips se lance un peu plus dans le gaming et présente deux casques audio gaming filaire, les TAGH301BL et TAGH401BL qui viennent se positionner sur l'entrée de gamme.

Les deux nouvelles références TAGH301BL et TAGH401BL sont sensiblement identiques sur de nombreux d'aspects avec toutefois quelques différences. On note notamment sur le TAGH401B (le plus cher des deux) un commutateur de son Dirac HD et 3D qui permet d'améliorer selon le constructeur sensiblement le rendu audio. Le câble est aussi plus long sur ce modèle avec 2,5 m contre 1,80 m pour le 301BL.

L'entrée de gamme de chez Philips

Pour ce qui est du reste des caractéristiques on peut compter sur des des haut-parleurs de 40 mm en néodyme. Comme la fiche technique l'indique, l'impédance est de 32 ohms, la puissance d'entrée maximale de 20 mW et la sensibilité de 102 dB. La fréquence est de de 20 - 20 000 Hz ce qui est très classique sur ce type de casque pour cette gamme.

Le TAGH301BL est vendu à 37 euros tandis que le TAGH401BL est lui vendu à 59 euros ce qui une nouvelle fois reste un prix très "classique" et plutôt abordable pour ce genre de performances.