KOCH Media rachète le studio français DigixArt de Yoan Fanise (11-11 Memories Retold, Road 96)

Koch Media GmbH que l'on ne présente plus trop, vient d'annoncer ce jour l'acquisition du studio français de développement de jeux vidéo, DigixArt. Voilà, salut.

À voir aussi : Switch OLED : On a joué à la nouvelle console de Nintendo, nos impressions sous toutes les coutures

Fondé à Montpellier par Yoan et Anne-Laure Fanise en 2015, DigixArt est un studio de développement, doté de plus de 20 employés dont des vétérans de l'industrie, ainsi que de jeunes développeurs.

Ayant travaillé plusieurs années chez Ubisoft, et notamment sur le sublime Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre Yoan Fanise était finalement parti pour lancer son propre studio de développement en compagnie de sa femme.

Officiant sur consoles, PC et mobiles, DigixArt est derrière les jeux tels que Lost in Harmony, 11-11 Memories Retold et leur prochain titre qui sortira le 16 août 2021, Road 96.

Voici ce qu'a déclaré le co-fondateur et PDG de Koch Media, Klemens Kundratitz :

DigixArt est un studio talentueux avec une équipe expérimentée, qui a déjà gagné ses lettres de noblesse grâce à des IP géniales. En rejoignant Koch Media et Embracer Group, DigixArt a le potentiel de se développer et ainsi devenir un studio majeur dans le secteur des jeux narratifs. Nous sommes impatients de pouvoir les accueillir dans notre équipe sous notre label Ravenscourt.

Anne-Laure Fanise a également ajouté ceci :

En rejoignant Koch Media et Embracer, nous serons capables d'agrandir nos équipes et de continuer à nous concentrer sur la création de jeux innovants, de qualité. Nous sommes excités par ce partenariat et avons hâte de voir ce que nous réserve le futur de DigixArt.

Une bonne nouvelle au final pour tout le monde ?