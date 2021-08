New World : Amazon repousse encore la date de sortie de son MMO

Décidément le MMORPG New World n'a vraiment pas de "chance" puisque le titre se voit une nouvelle fois repoussé, avec en guise d'explications un long message de la part d'Amazon Games.

La date de sortie de New World est désormais fixée pour le 28 septembre 2021, un peu moins d'un mois après son lancement initialement prévu le 31 août.

Le délai supplémentaire est destiné à apporter, selon son développeur, "quelques améliorations basées sur ce que vous avez rencontré lors de la bêta fermée".

Voila le message d'Amazon sur le sujet, traduit par nos soins :

Nous sommes touchés par le soutien que New World a reçu de la part des joueurs du monde entier durant la bêta fermée. Durant celle-ci, plus d'un million d'aventuriers ont joué pour un total de 16 millions d'heures. Grâce à votre soutien, New World est devenu l'un des jeux les plus suivis sur Twitch, et l'un des plus joués sur Steam. La passion et l'enthousiasme que vous avez montré pour New World est une validation de notre travail de l'année passée.



Nous voulons que le lancement mondial de New World soit fluide et que les joueurs puissent bénéficier d'une expérience fun, et cela signifie faire des améliorations basées sur ce que vous avez expérimenté durant la bêta fermée. Par conséquent, nous avons décidé de prendre quelques semaines supplémentaires pour éliminer les bugs, améliorer la stabilité, et améliorer l'ensemble.



La nouvelle date du lancement mondial de New World est le 28 septembre 2021. Cela n'a pas été une décision facile à prendre. Nous savons que ce n'est pas la première fois que nous changeons la date de lancement pour améliorer la qualité du jeu, et qu'il peut être décevant d'attendre un peu plus longtemps. Mais nous voulons nous assurer que nous publions le jeu le plus qualitatif possible. Merci pour votre soutien et vos retours. Nous vous écoutons, et nous nous retrouverons en Aerternum.

Bref, les retours de la bêta vont visiblement permettre d'améliorer sensiblement les choses. Et après tout, qu'est-ce qu'un petit mois à attendre dans une vie ?