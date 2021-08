Street Fighter V : Use the Force Luke... l'ultime combattant fait son entrée

Avec la Summer Update de Street Fighter V (voir la longue vidéo ci-dessus), les amateurs du jeu ont pu faire le plein d'infos. Ils retrouveront sur PS4 et PC les personnages d'Oro et Akira dès le 16 août et ont fait la connaissance de Luke, qui n'est autre que le tout dernier fighter à faire son entrée dans l'arène.

Révélé lors de la Summer Update 2021 par Takayuki Nakayama, directeur de Street Fighter V, et Shuhei Matsumoto, producteur du titre, Luke est donc le cinquième personnage de la saison 5 et le dernier combattant prévu pour Street Fighter V, ce qui portera le nombre total et final de combattants à 45.

Use the Force...

Selon Capcom, ce tout nouveau personnage "permettra d'étendre l'univers de Street Fighter et livrera aux fans un aperçu de l'avenir". Pour étayer ses dires, une brève vidéo de gameplay est proposée ci-dessus, et qui montre que Luke est un combattant spécialisé dans les déplacements rapides et les coups violents. D'autres informations sur l'histoire et le gameplay de ce personnage seront communiquées d'ici son arrivée prévue en novembre 2021.

Oro et Akira sont dans une arène...

Ce n'est pas tout, puisque après un long voyage, Oro, l'ermite errant de la série Street Fighter III, fait son retour dans Street Fighter V. "Vêtu d'une modeste robe violette et d'une ceinture de corde marron, Oro s'oblige à conserver sa tortue de compagnie dans sa main droite ou gauche afin de se mettre au défi et de maintenir un style de combat équilibré. Oro retrouve un grand nombre de ses mouvements d'origine mais de nouveaux font leur apparition dans Street Fighter V. C'est un combattant extrêmement puissant que les joueurs devront apprendre à maîtriser."

Akira Kazama, quant à lui, fait ses débuts très attendus dans Street Fighter. Il a commencé sa carrière dans la série Rival Schools, débutée en 1997. "Fière et silencieuse, Akira porte ses vêtement de motarde et impose son style de combat au contact, complété par quelques coups à distance. Forte de nombreux nouveaux tours prodigués à travers ses gants de moto, Akira a étudié ses adversaire dans les moindres détails et sera prête à mettre à l'épreuve tous ceux qui croiseront son chemin."

Pour info, Oro, Akira et Luke peuvent être acquis grâce au Character Pass ou au Premium Pass de Street Fighter V Saison 5. Oro, Akira et la toute nouvelle arène d'Akira "Rival Riverside" seront disponibles à partir du 16 août. Luke, arrivera quant à lui en novembre prochain.

Tous les personnages supplémentaires, y compris ces trois derniers, peuvent être achetés séparément ou débloqués gratuitement avec 100 000 Fight Money. Les stages supplémentaires peuvent aussi être achetés ou débloqués gratuitement avec 70 000 Fight Money.