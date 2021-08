Xbox Game Pass : La livraison d'août 2021 déboule en vrac, Hades au programme...

Chaque mois sur Terre, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass et Game Ultimate de nouvelles raisons de jurer fidélité au programme. Après les derniers jeux en date de juillet, place à ceux d'août, avec pas moins d'une dizaines de titres à se mettre sous la dent.

Voici donc prochainement dans le Xbox Game Pass des titres aussi emblématiques que Hades, Skate, Curse of the Dead Gods et tant d'autre encore, que nous vous listons par ordre d'apparition, pas plus loin que ci-dessous, sans oublier les jeux EA / Codemasters avec EA Play :

5 août :

12 août :

13 août :

17 août :

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC)

EA et Codemasters sont heureux de vous annoncer que le nombre de titres disponibles via EA Play va encore augmenter avec l'arrivée de jeux de course issus de trois célèbres licences. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront passer derrière le volant à partir du 10 août sur console.

Ils s'en vont bientôt :

L'heure est venue de dire au revoir à ces titres avant qu'ils ne quittent la bibliothèque du Xbox Game Pass ! N'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre abonnement pour bénéficier jusqu'à 20 % de réduction sur ces jeux si vous souhaitez les conserver pour continuer d'en profiter !

8 août :

15 août

