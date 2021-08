Charts Steam : New World continue sa domination

La boutique de Valve fait chaque semaine les comptes et dresse le listing des meilleures ventes sur les 7 derniers jours écoulés. Chaque lundi, il est temps de savoir qui a performé. Et c'est décidément une période (encore) très spéciale pour Amazon.

Les semaines passent et la hype autour de New World ne faiblit clairement pas. Le MMORPG d'Amazon conserve les deux premières places du classement des meilleures ventes sur Steam avec la version classique en or, tandis que la deluxe édition se pare d'argent.

Il faut attendre la dernière marche du podium pour trouver un peu de nouveauté, avec The Ascent, le RPG coop de chez Neon Giant qui est sorti le 29 juillet dernier. La médaille en chocolat revient à Tribes of Midgard, le RPG de Norsfell édité par Gearbox Publishing qui est dispo depuis le 27 juillet. Enfin, le top 5 se clôture avec Orcs Must Die ! 3, lui aussi une sortie récente puisqu'il est dispo sur le store depuis le 23 juillet.

CHARTS STEAM SEMAINE 30 (du 26 juillet au 1er Août) 2021