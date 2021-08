Pokémon Unite : Blancoton nerf, Ectoplasma réajusté et des attackers renforcés par la prochaine mise à jour

Zeraora, Ronflex, Flambusard et d'autres Pokémon sont concernés par les changements. La mise à jour de Pokémon Unite introduira aussi un test de mode spectateur pendant deux jours.

Aujourd'hui, une mise à jour qui sera introduite demain a été annoncée, avec son contenu détaillé à cette adresse. Les changements qu'elle introduira seront surtout du côté de la stratégie, avec des rééquilibrages importants.

Plusieurs Pokémon Attackers obtiendront des buffs significatifs, que ce soit sur les dégâts de leurs compétences ou leurs délais de récupération. Dracaufeu verra tous les effets de ses attaques renforcés (sans indications plus précises), Flambusard obtiendra une augmentation de dégâts sur toutes ses attaques et Absol, Florizarre et Grodoudou auront des buffs similaires.

Autres changements importants : la Wild Charge de Zeraora sera buff, alors que les dégâts infligés par son Unite Move seront réduits. Autant dire que le Pokémon devrait continuer à dominer la jungle même avec ces changements. Mackogneur subira le même sort, avec les dégâts de Close Combat réduits contre l'augmentation de ceux de Cross Chop.

D'un autre côté, Ectoplasma sera rééquilibré (plus de dégâts de Shadow Ball, amélioration de Dream Eater et affaiblissement de Hex) alors que Blancoton fera l'objet d'un nerf. La restauration de PV avec son Unite Move et Cotton Guard seront réduits, mais Cotton Spore sera renforcé pour compenser ces changements. Pyrobut sera aussi rééquilibré.

La mise à jour introduira aussi un mode spectateur "en test" pendant 2 jours, ce qui est assez surprenant : il faut d'habitude attendre un certain temps avant d'obtenir cette fonctionnalité sur les jeux en ligne. C'est néanmoins une fonctionnalité essentielle pour diffuser des matchs de tournois, ce qu'il pourrait indiquer que The Pokémon Company souhaite soutenir l'organisation d'événements communautaires sur son premier jeu axé sur le PvP.

Enfin, des corrections de bugs seront appliquées à de nombreux Pokémon pour améliorer l'expérience de jeu. La mise à jour sera introduite demain matin sur Pokémon Unite.