Team Asobi (Astro's Playroom) lance son nouveau site internet 2.0 et recrute à fond

Après avoir changé de patronyme, le studio derrière les jeux Astro's Playroom (PS5) et Astrobot : Rescue Mission, dévoile leur nouveau site internet pas piqué des vers à soie. C'est donc ça le XXe siècle de l'internet moderne ?

L'équipe ASOBI, qui est comme vous le savez une filiale de Sony Interactive Entertainment, a lancé son nouveau site Web officiel, qui annonce que son "jeu le plus ambitieux à ce jour" est actuellement en développement, comme nous l'avions déjà vu récemment.

Our new website has launched today. Come and check it out!

本日、ウェブサイトを解禁!ぜひチェックしてみてください。https://t.co/xaquH4q7u3 pic.twitter.com/MBMrmDT2v6 - Team ASOBI (@TeamAsobi) August 2, 2021

Et voici d'ailleurs ce qui est précisé sur le site Web en qestion dans la section "à propos de nous", pour celles et ceux qui veulent en savoir plus ou tout simplement s'exiler à l'autre bout du monde, là où la vie est super mieux :

Nous sommes un nouveau et dynamique Studio PlayStation basé dans le quartier animé de Tokyo, au Japon. Nous créons des jeux de qualité supérieure pour les joueurs de tous âges sur PlayStation. Nos derniers travaux sont Astro Bot : Rescue Mission pour Playstation VR et Astro's Playroom pour PlayStation 5, acclamés par la critique. Nous travaillons actuellement d'arrache-pied sur notre jeu le plus ambitieux à ce jour !

Le studio recrute à ce titre, comme déjà dit sur Gameblog, pas moins de 13 postes dans le domaine de la programmation de gameplay, conception de jeux, mais également du moteur, du domaine artistique et dans celui de l'audio.

