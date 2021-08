Half-Life 2 : Un remaster non officiel approuvé par Valve en préparation !

La saga Half-Life est sujette à bien des fantasmes et étant donné l'absence de suite depuis des lustres, certains s'amusent à remasteriser les jeux existants comme Half-Life 2. Cette fois, Valve semble même approuver le "concept"... Etonnant ?

À en croire SteamDB, un remaster d'Half Life 2 non officiel est en préparation avec l'accord de Valve. Ceci est d'ailleurs confirmé par la journaliste Tyler McVicker sur son compte Twitter personnel :

According to @SteamDB, the team that brought us Half-Life 2: Update is working on a further update and remaster of HL2 & the Episodes, with Valve's consent.



The Half-Life 2: Remastered Collection is coming soon to Steam.https://t.co/5YTjhpS2ud