Fortnite Rift Tour avec Ariane Grande, des concerts dans le jeu a partir du 7 août

Ariana Grande, la chanteuse aux multiples disques de platine et gagnante d'un Grammy Award, sera la tête d'affiche du Rift Tour, un "voyage musical" qui débutera le 7 août à minuit dans le mode Battle Royale de Fortnite.

S'appuyant sur d'autres événements historiques de Fortnite, le Rift Tour commencera par une expérience associant des chansons de renom à des moments basés sur des éléments du jeu.

Les joueurs pourront ainsi voyager ensemble dans une expérience magique où Fortnite et Ariana Grande se rencontrent. Improbable ? Peut-être... Ou pas.

La grande Ariane ?

Laissons-lui la parole, tiens :

Travailler avec Epic Games et l'équipe de Fortnite pour donner vie à ma musique à l'intérieur du jeu a été très amusant et un véritable honneur. J'ai hâte de rejoindre mes fans et de voir leurs réactions sur ce voyage magique et inoubliable vers de nouvelles réalités.

Et Phil Rampulla, head of Brand chez Epic Games, d'ajouter, à la cool :

Fortnite est un lieu propice à l'imagination et à l'impossible. Avec le Rift Tour, nous donnons vie à un voyage musical que les joueurs peuvent vivre et ressentir en se joignant à leurs amis. Nous sommes très reconnaissants qu'une superstar emblématique comme Ariana Grande et son équipe nous rejoignent pour une expérience musicale à l'échelle du métaverse, et que les joueurs et les fans puissent le vivre grâce au Rift Tour !

Le Rift Tour se déroulera du 7 au 9 août, aux horaires suivants :

1ère représentation Samedi 7 août à 0h CEST

2ème représentation Samedi 7 août à 20h CEST

3ème représentation Dimanche 8 août à 6h CEST

4ème représentation Dimanche 8 août à 16h CEST

5ème représentation Lundi 9 août à 0h CEST

Les joueurs peuvent retrouver plus de détails sur le programme du Rift Tour sur RiftTour.com ou utiliser le nouvel onglet Rift Tour dans le jeu pour programmer les heures de représentation auxquelles ils souhaitent assister.

Voilà !