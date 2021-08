Win Max 2021 : Un mini PC gaming façon Steam Deck

Dévoilé lors d'une campagne de financement participatif sur Indiegogo, le Win Max 2021 est un mini PC portable qui reprend un peu les codes du Steam Deck mais en plus volumineux et en plus cher.

La mode est semble t-il aux mini-PC de jeu. Voici donc le Win Max 2021 qui propose un écran LCD de 8 pouces en 1280 x 800 avec sous le capot (pour reprendre l'expression consacrée) pas moins de 16 Go de RAM , 1 To de stockage, un processeur Intel Core i7-1195G7 ou AMD Ryzen 7 4800U au choix ainsi qu'un GPU Intel Iris Xe 96 eu (1,4 GHz) ou AMD Radeon Vega 8 là aussi au choix.

Le juste prix ?

D'après GPD (le constructeur) la version Intel permet d'avoir de meilleures performances en jeu, tandis que le modèle AMD propose une meilleure autonomie et offre plus de polyvalences. Le prix de départ est de 999 dollars

On est donc sur un tarif bien plus élevé que le Steam Deck et côté performances vous pouvez admirer le tableau de notre galerie pour voir le framerate de chaque jeu selon la configuration. Difficile de savoir qui est le public visé car le tarif semble tout de même assez élevé pour du simple 1280 (même sur un écran de 8 pouces).