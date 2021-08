TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 28 de 2021 : F1 2021 tente un dépassement

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Et voici celui de la vingt-huitième de l'année 2021.

À voir aussi : TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 27 de 2021 : Monstrueuse Switch

Comme les prévisions astrologiques le laissaient penser, c'est bel et ben le "nouveau" Legend of Zelda quelque peu remastérisé, qui se classe en tête en cet été 2021. Il est suivi d'un certain F1 2021 qui vient de sortir du bois, et faire parler les haters et les Formulix de tous poils.

Menu Deluxe

Ces deux là étant premiers, c'est là encore du "déjà vou", avec en troisième position, l'indécrottable Mario Kart 8 Deluxe, qui donne encore tout pour se retrouver dans ce Top 5 français, après des années de mise en vente. Il est suivi de Mario 3D World version B et Animal Crossing : New Horizons, nouvelle version pour cette saison estivale.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 28) :

Rendez-vous dans quelques jours pour la vingt-neuvième semaine de 2021.