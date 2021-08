TEST du casque Roccat Syn Pro Air : Une solution convaincante, mais qui peine à se démarquer

Seulement quelques jours après le test du Logitech G335, un modèle exclusivement filaire bon marché, nous vous proposons de découvrir un casque-micro sans-fil un peu plus haut de gamme, imaginé par l'Allemand Roccat, le Syn Pro Air.

Proposé officiellement au tarif de 149 euros, ce Syn Pro Air ne boxe clairement pas dans la même catégorie que le Logitech G335. Roccat ambitionne ici de concurrencer des produits plus haut de gamme comme en témoigne l'intégration d'une liaison sans-fil RF 2,4 GHz destinée à réduire au maximum la latence afin que l'amateur de jeux vidéo ne soit pas handicapé en pleine partie. L'orientation jeu vidéo ne fait d'ailleurs guère de doute quand on découvre la campagne promotionnelle de Roccat qui insiste sur le sans-fil RF 2,4 GHz donc, mais aussi l'immersion 3D offerte par les transducteurs 50 mm signés Turtle Beach.

De belles finitions pour un design réussi

Comme à son habitude, Roccat commercialise son produit dans une boîte qui ne paie pas vraiment de mine. L'ensemble est surtout marqué par la sobriété du design et cela se retrouve d'ailleurs une fois le casque sorti de sa gangue protectrice. Le Syn Pro Air alterne d'emblée le bon et le moins bon. Le moins bon car il est impossible de ne pas être un peu déçu par les matériaux employés sur un produit à ce niveau de prix. Roccat se contente d'un casque « tout plastique » que ce soit au niveau des oreillettes ou, plus gênant, de la structure principale.

De fait, l'arceau central semble moins robuste que des modèles concurrents qui, justement, utilisent une espèce de squelette métallique pour apporter un peu de consistance. Heureusement, nous l'avons dit, il y a d'autres motifs de satisfaction. Ainsi, l'esthétique générale de ce casque est clairement un de ses atouts avec une robe uniformément noire très élégante et un dessin de l'arceau et des oreillettes convaincant à plus d'un titre. On apprécie le large revêtement sous l'arceau central afin que le sommet du crâne ne soit jamais gêné : le casque reste très confortable.

C'est d'ailleurs le même revêtement, très aéré, que l'on retrouve sur les oreillettes. Là, le bilan sera plus contrasté. En premier lieu, on apprécie donc ce revêtement en tissu qui est agréable au toucher et offre une bonne respirabilité. On regrette en revanche que les coussinets ne soient pas simples à démonter / interchanger ou que Roccat n'en propose pas en remplacement. Les oreillettes disposent d'excellentes charnières rotatives qui permettent de bien ajuster la position du casque et grâce auxquelles il est possible de facilement le « poser » sur les épaules quand on fait une pause.

Hélas, on ne comprend pas pourquoi Roccat n'a pas davantage accentué le réglage en hauteur de ces oreillettes : la marge de manoeuvre est ici très limitée et les « grosses » têtes auront sans doute un peu de mal à aboutir à quelque chose de complètement satisfaisant. Question de goûts cela dit. Il est aussi question de goûts dès lors que l'on aborde le diamètre des oreillettes. De forme rectangulaire, celles-ci sont plus proches du supra-aural que du circum-aural : résultat, elles reposent sur les pavillons des oreilles plus qu'elles ne les englobent.

En y regardant de plus près, on voit que c'est comme souvent l'oreillette gauche qui fait office de « centrale de branchement ». Elle dispose du connecteur pour fixer la perche microphone laquelle est flexible et rabattable vers le haut. C'est aussi l'oreillette gauche qui dispose du connecteur USB-C pour la recharge (le câble est livré), du bouton de mise sous tension, d'une diode pour en vérifier l'état et d'une molette de réglage du volume. L'oreillette de droite est logiquement moins riche avec simplement une seconde molette pour ajuster le volume du microphone. Pratique.

Un rendu audio maîtrisé, mais le 7.1 reste accessoire

Nous l'avons dit, Roccat adopte ici une connexion sans-fil. Le Syn Pro Air dispose de toute l'électronique nécessaire et d'un petit adaptateur USB-A faisant office d'émetteur / récepteur. Le système fonctionne bien même si la connexion est un peu longue à se faire. Le vrai reproche tient toutefois davantage à l'impossibilité de faire fonctionner le casque en filaire. Heureusement, la batterie tient bien le choc et, en une seule charge, il nous a par exemple été possible de tenir un peu plus de 24 heures à environ 40% de volume, illuminations désactivées.

Une bonne autonomie donc qui accompagne une qualité de rendu tout à fait convenable, même si elle ne sera clairement pas du goût de tous. Les plus exigeants remarqueront notamment un net creux dans les bas-médiums et une faiblesse en face des aigus. Ces deux points faibles viennent nettement colorer le son qui donne de bons résultats sur les basses et les médiums intermédiaires. De fait, sur un rendu « jeu vidéo », on profite généralement d'un résultat très satisfaisant avec une bonne accentuation des ambiances les plus musclées et des interactions entre les personnages.

En revanche, le Syn Pro Air ne se prête que très moyennement à une écoute plus « subtile » ou à un usage particulièrement varié. Disons que dans ce genre de cas, il aura du mal à justifier son prix et il est possible de trouver des casques moins onéreux plus à leur aise dans des scénarios musicaux. Roccat mise donc clairement sur le jeu vidéo pour convaincre et il compte aussi pour cela sur la présence de la technologie audio 3D mise au point par Turtle Beach. Reconnaissons que nous ne sommes pas les meilleurs clients pour ce genre de choses, mais là il semble surtout s'agir d'un upmix 7.1.

Le résultat n'est clairement pas à la hauteur de la campagne promotionnelle de Roccat. Il y a certes quelques effets sympas dans la provenance des projectiles d'un FPS / TPS par exemple, mais c'est à peu près tout. Au contraire, on regrette que l'upmix ait ainsi tendance à dénaturer le son et nous avons donc toujours une nette préférence pour les traitements 3D « natifs » de certains concurrents. Heureusement, à côté du mode 3D Audio, Roccat a le bon goût de proposer un mode Game Spatializer qui est une espèce de juste milieu certes moins frappant, mais aussi plus naturel, plus délicat.

Enfin, terminons par deux petits commentaires pour compléter ce test. D'abord, le microphone qui, sans être mauvais, assure juste l'essentiel : transmettre correctement notre voix de sorte que les copains de jeu comprennent ce que l'on dit. Impossible d'envisager une utilisation professionnelle pour du streaming par exemple. Sur chaque oreillette, on dispose aussi d'un petit espace illuminé afin de donner un côté fantaisie au Syn Pro Air. Les effets de lumière sont réussis sans être trop tape à l'oeil et le logiciel permet de régler les choses assez finement.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE SOLUTION CONVAINCANTE, MAIS QUI PEINE A SE DEMARQUER Le Syn Pro Air est un modèle avant tout destiné aux joueurs, mais essentiellement sur PC : ce seront effectivement les plus à même d'exploiter la connectique sans-fil via un adaptateur USB et, surtout, le logiciel de configuration dont l'intérêt est évident pour ajuster au mieux le rendu du casque. Il dispose d'une très bonne autonomie et ne risque pas de vous lâcher, mais on regrette qu'il ne soit pas possible de s'en servir en mode filaire, ne serait-ce qu'en dépannage. On regrette aussi le rendu trop coloré pour un usage plus polyvalent que le seul jeu vidéo. Des défauts loin d'être catastrophiques, mais qui font que Roccat peine à franchement se démarquer de la concurrence avec ce produit. Retenons tout de même une élégance rare, un grand confort pour qui apprécie les oreillettes supra-aural et une spatialisation intéressante en mode Game Spatializer.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Très haut niveau de finition, malgré des matériaux « tout plastique »

Oreillettes montées sur des charnières rotatives pratiques

Perche micro détachable, flexible et esthétique

Restitution audio convaincante, surtout en jeu vidéo

Autonomie confortable de plus de 20 heures Ne fonctionne pas en filaire

Pas de connexion Bluetooth

Perche micro pas très flexible

Confort discutable du supra-aural