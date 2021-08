STRAY montre une longue vidéo de gameplay fort chatpathique

Il y a quelques jours, Sony a livré à la communauté mondiale du jeu vidéo, une bande annonce de gameplay montrant le jeu d'Annapurna, Stray, à base de chat de l'espace et autres joyeusetés liées à la cybernétique mentale. Voici ce que vous avez (peut-être) raté.

Comme le dit Swann Martin-Raget, le producer du jeu chez BlueTwelve Studio, le développeur, Stray est avant tout un jeu d'aventure. Il raconte l'histoire d'un chat qui se retrouve "accidentellement dans une ville étrange et mystérieuse et qui doit entreprendre un long voyage pour retrouver sa famille".

Ici, on aura droit à de l'exploration, qui sera un élément-clé de ce jeu avant de préciser qu'ils adorent inclure des "TONNES de détails au coeur des environnements", afin que les joueurs apprécient réellement tous les éléments cachés de l'univers, répartis au travers des niveaux.

Stray Cats ?

Bien entendu, le chat est la star de ce jeu, et la vidéo de gameplay en question, avec quelques explications ramenardes, nous en dit plus sur ses capacités, sur les environnements, ainsi que sur les interactions possibles. Sachant que certaines de ces interactions seront utiles et vous aideront à résoudre des puzzles au cours de votre progression, et d'autres sont uniquement là pour rendre hommage aux chats et à leurs propriétaires, qui savent pertinemment "qu'aucun canapé ne sera épargné par leurs griffes !"

Bref, dégustez ceci sans modération, et faites vous plaisir au coeur de l'été ! Amen. STRAY sortira début 2022 sur PC, PS4 et PS5.