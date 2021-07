Horizon Forbidden West "officiellement" retardé à 2022 selon Bloomberg

Ls oracles mentaux et les sources super chaudes de l'industrie vidéoludique avaient donc vu juste. Le très sérieux Plume vous en parlait pas plus tard qu'à 17h28, c'est désormais une quasi certitude : Horizon Forbidden West est retardé au premier trimestre 2022, si tout se déroule comme prévu...

Si Jeff Grubb (journaliste de Venture Beat) était celui par qui la fuite était arrivée, cette fois l'annonce qui ne devrait pas tarder à devenir super officielle est également relayée par Jason Schreier, l'éminent journaliste officiant désormais chez Boomberg

Et c'est par un tweet relayant un article en bonne et due forme, que le célèbre insider, a à son tour vendu la mèche :

Sony has delayed the PlayStation exclusive Horizon Forbidden West to the first quarter of 2022, a source tells Bloomberg, confirming a rumor shared by @JeffGrubb yesterday. The latest in the video game industry's cascade of 2021 delays https://t.co/8atrR25oxd - Jason Schreier (@jasonschreier) July 30, 2021

Sony a reporté l'exclusivité PlayStation Horizon Forbidden West au premier trimestre 2022, a déclaré une source à Bloomberg, confirmant une rumeur partagée par Jeff Grubb hier. Le dernier des nombreux titres retardés de 2021 issus de l'industrie du jeu vidéo.

Pas si grave que ceci ?

Encore un coup dur pour Sony et ses nombreux fans en vue de la fin d'année ? Pas forcément. Pourquoi ? Vous le savez très bien. Il n'y aura toujours pas assez de PS5 pour tout le monde, d'ici la fin de l'année, et la pénurie pourrait bien durer encore un certain temps...

Du coup, dans ce contexte tendu, autant attendre et peaufiner ses armes, avant de dégainer et de pulvériser tout ce qui bouge, non ? Peut-être.

Pensez-vous que ce nouveau report d'un jeu emblématique de Sony lui sera préjudiciable, ou en fait... pas du tout ? Merci de votre compréhension...