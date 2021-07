PS2 : Un designer dévoile des prototypes de boîtes étonnantes refusées par Sony

Sony et le design, c'est une grande histoire d'amour avec ses hauts, ses bas, mais aussi ses épisodes restés secrets, inconnus du public, jusqu'à ce qu'un tiers vende finalement la mèche une fois le délai de prescription écoulé. Voici donc venir aujourd'hui les boîtiers PS2 auxquels vous avez pu échapper.

C'est peu dire que le constructeur japonais aura tenté de pusher ici et là les boundaries du design de ses produits, comme s'en souviennent les joueurs qui avaient pu découvrir el famoso manette "boomerang" de la Playstation 3, à l'heure où les vibrations étaient une technologie du passé.

Croix, croix, carré...

Ce que l'on sait moins, c'est que les jeux de PlayStation 2 auraient également pu proposer une coquetterie visuelle inédite, comme l'ont récemment déterré nos confrères de Kotaku : à la fin des années 1990 la branche américaine de Sony a en effet approché le designer Hock Wah Yeo, qui aime beaucoup s'amuser avec les formes rondes, comme le laisse deviner son compte Instagram. L'intéressé s'était déjà fait une réputation en signant dès la fin des années 1980 des boîtiers assez peu conventionnels pour les éditeurs lui passant commande, et Sony alors en plein état de grâce espérait offrir un look original et singulier aux futures jeux de la PS2.

Ni une ni deux, le gars Yeo se met au travail, et vous trouverez son étonnant concept dans notre galerie d'images : le concept présenté à l'époque prend la forme d'un rectangle surmonté d'un disque destiné à accueillir le DVD en question, et se démarque à coup sûr de la concurrence. Le concept vous parait fou ? Rappelez-vous des publicités pour le lancement de la console en 2000...

La jaquette aurait ainsi pu commencer de façon conventionnelle avant de s'élargir vers une sphère, et l'on imagine que les artistes les plus inspirés auraient certainement pu s'en donner à coeur joie. Après tout, les bonnes idées ne manquent pas. Mais Sony Japan est finalement venu mettre un terme aux espoirs de sa division américaine, préférant opter pour un format de boitier DVD tout ce qu'il y a de plus classique, facile à ranger chez soi comme dans les rayons des magasins, surtout lorsque l'on sait à quel point le lecteur de DVD de la console aura participé à son intestable succès. Non mais.

Vous savez maintenant à quoi vous avez échappé. Alors, heureux ?

