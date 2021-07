Intel Alder Lake : Les nouveaux processeurs disponibles en octobre ?

Après la sortie, au printemps, des puces série 11 Tiger-Lake H qui ont plutôt déçu les amateurs avec leurs performances à peine supérieures au séries 10, et à l'offre d'AMD, Intel va revenir en force en fin d'année.

On vous a déjà parlé des puces série 12 répondant au doux nom d'Alder Lake, et de leurs performances mirifiques (20% de gain par rapport à la génération précédente, voire plus), mais on en sait désormais un peu plus à propos de leur disponibilité. La firme de Santa Clara va donc dévoiler ses nouveaux processeurs lors de l'événement Intel Innovation qui se tiendra les 27 et 28 octobre prochains.

Comme d'habitude avec le fondeur, on s'attend à une disponibilité dans la foulée. Toutefois, selon le très informé Igor Walloseck (de chez Igor's Lab), toutes les cartouches ne seront pas tirées à cette date, puisque seules les puces K et KF (soit le haut de gamme overclockable, avec ou sans iGPU) seront présentées, accompagnées du nouveau chipset Z690 dont il faudra disposer sur sa carte-mère pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de ces puces.

Biggie Smalls

Rappelons qu'Alder lake va introduire une nouvelle architecture qui mélange des coeurs Golden Cove puissants, avec des coeurs Gracement plus économes.

Le i5-12500K sera donc un 6C+4c, soit 6 cores Golden Cove avec hyperthreading et 4 coeurs Gracemont, soit 16 threads à disposition. La puce sera équipée de 20Mo de cache L3. Niveau fréquences, les 6C tourneront entre 4.5 et 4.9 Ghz, tandis que les 4c évolueront entre 3.4 et 3.6 Ghz

Le i7-12700K sera pour sa part en 8C + 4c soit 20 threads disponibles, avec 25 Mo de cache L3. Niveau fréquences, les 8C tourneront entre 4.7 et 5.0 Ghz tandis que les 4c seront entre 3.6 et 3.8 Ghz.

Enfin, le i9-12900K sera en 8C + 8c, soit 24 threads avec cette fois 30 Mo de cache L3. Les 8C tourneront entre 5 et 5.3 Ghz tandis que les 8c seront entre 3.7 et 3.9 Ghz

Niveau consommation, pas de miracle avec des TDP de 125W en PL1 et 228W en PL2. Rappelons que ces puces seront également compatibles avec la mémoire DDR5