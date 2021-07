Half-life 2 : Une remasterisation sur les rails ?

Il faut se faire une raison : pour le moment, Half-Life 3, c'est non. Un jour peut-être. En attendant que Valve donne suite aux aventures de Gordon Freeman, il se pourrait que des fans très impliqués nous offrent un lifting complet.

À voir aussi : Half-Life 3 : Gabe Newell commente son silence à ce sujet et promet de nouveaux jeux solo Valve

Un Half-Life 2 Remastered Collection serait sur le point de débarquer sur Steam. Il s'agirait d'un projet de fans ayant reçu l'accord de Valve, si l'on en croit SteamDB, qui se charge de scruter la base de données de la célèbre plateforme. Mais pas n'importe quels fans, selon l'insider Tyler McVicker :

I have been able to confirm this projects legitimacy, being made by the former Half-Life 2: Update team.



Report incoming. pic.twitter.com/W0r9cnKhie