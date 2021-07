Fantasian : Hironobu Sakaguchi affirme que la seconde partie est presque achevée

Disponible depuis le mois d'avril dernier, le superbe Fantasian avait tout de même eu la mauvaise idée de laisser les rôlistes en plan, puisque la nouvelle aventure du vénérable Hironobu Sakaguchi est scindée en deux parties. Fort heureusement, la suite ne devrait pas trop tarder. C'est qu'on a failli avoir peur, voyez-vous.

Le second volet des aventures de Leo ne devraient pas mettre une éternité à sortir, puisque c'est le créateur lui-même qui vient de rassurer les joueurs sur un certain réseau social :

FANTASIAN後編、ほぼ完成!



The second part of FANTASIAN is almost done.#FANTASIAN @AppleArcade pic.twitter.com/Fwvef8YlpX