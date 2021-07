AMD : Zen4 et RDNA3 pour 2022 et fait le point sur les ruptures de stock

Lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de l'année fiscale en cours, Lisa Su, indétrônable PDG d'AMD, a confirmé le lancement de deux architectures très attendue pour l'année prochaine.

Les architectures AMD Zen 4 et RDNA 3 qui jetteront respectivement les bases des CPU et GPU de prochaine génération chez AMD arriveront en 2022. La PDG Lisa Su s'est exprimée en ces termes : Nous restons sur la bonne voie pour lancer des produits de nouvelle génération en 2022, notamment nos processeurs Zen 4 construits avec la technologie de pointe du processus en 5 nm et nos GPU RDNA 3.

Nous pouvons donc nous attendre à une série Radeon RX 7000 avec de nouvelles performances et de toutes nouvelles puces de conception MCM (Module Multi-puces)

Rupture ou pas rupture ?

Dans les bonnes nouvelles mais en même temps pas si bonne, notons que AMD a déclaré que les problèmes d'approvisionnement se poursuivront jusqu'en 2021 et que les choses s'atténueront en début 2022. Ce qui ne veut clairement pas dire que les problèmes seront terminés.

Il est pas beau mon noeud de gravure ?

Coté CPU, Lisa Su confirme une nouvelle le passage à un nouveau noeud de gravure à savoir le 5 nm. On devrait aussi voir arriver la prise en charge de la mémoire DDR5 et le PCIe 5.0 avec le nouveau socket AM5. Bref, 2022 devrait être une bonne année aussi bien coté GPU et CPU. Reste à voir ce que prévoiront Intel et Nvidia pour contrer tout ceci.

