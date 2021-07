Epic Games Store : Un grand jeu français offert la semaine prochaine

Chaque semaine, la boutique en ligne d'Epic se permet une fantaisie, une folie : nous laisser ajouter de nouveaux jeux à notre collection personnelle pour rien. Les deux candidats de la semaine n'attendant plus que quelques clics de votre part

Toujours plongé dans les Soldes d'été, l'Epic Games Store vous laisse aujour'dhui, et pendant 7 jours, aller chercher Mothergunship et Train Sim World 2 sans avoir à songer à cet argent économisé pour d'autres projets. C'est gratuit. Et la semaine prochaine ? Attention, la boutique des parents de Fortnite ne va pas jouer les rats. Enfin si, mais pas comme vous pourriez le penser.

Lord, Amicia

Premier jeu offert du 5 au 12 août, et pas des moindres : A Plague Tale : Innocence, jeu d'action-aventure médiéval très apprécié au sein de la rédaction - et que les possesseurs de PS5 abonnés au PlayStation Plus peuvent toujours choper jusqu'à lundi prochain. On le doit aux français d'Asobo, dont le Flight Simulator est arrivé sur Xbox Series X|S cette semaine, justement. Alors Cocorico, comme on dit.

Vivez le récit déchirant d'Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au coeur des heures les plus sombres de l'Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l'adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.

Le deuxième cadeau sera Speed Brawl, jeu multi mélangeant course en combat en 2D paru en avril dernier.

Speed Brawl est un jeu de course et de combat en 2D où il faut aller vite et frapper fort ! Conservez votre élan, effectuez des combos et lancez des coups puissants. Trouvez votre propre style de combat et constituez la meilleure équipe de combattants de tous les temps. Puis recommencez et allez plus vite. Encore plus vite. TOUJOURS PLUS VITE !

Encore de quoi bien s'amuser pour pas un rond, n'est-ce pas ?