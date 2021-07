The Simpsons Hit & Run : Le nouveau showrunner aimerait en faire un remaster, mais...

Propulsée en l'espace d'une année au rang de véritable phénomène culturel, la série The Simpsons a rapidement vu son succès décliné en quelques milliards de produits dérivés, parmi lesquels plusieurs palettes de jeux vidéo, généralement développés à la va-vite. Et malgré une absence de 14 ans sur consoles, certains pontes de la série espèrent pourtant voir certains jeux faire l'objet d'un remake. Hmmmm... Remake...

Sorti entre les épisodes Vice City et San Andreas de la saga Grand Theft Auto, The Simpsons Hit & Run parodiait l'univers de Rockstar avec ses répliques qui font mouche et ses réflexions méta. Comme pour les jeux les plus récents, quelques scénaristes permanents de la série ont participé à l'écriture de ce jeu d'action et de conduite singulier, parmi lesquels se trouvent notamment Matt Selman, désormais showrunner de la série aux côtés de l'historique et indéboulonnable Al Jean.

Baby you can't drive my car

Interrogé par nos confrères d'IGN sur la future saison 33, Selman est également revenu sur le cas Hit & Run :

Nous jouions tous à GTA à cette époque là, et l'éditeur voulait juste sortir un jeu de course de plus. On leur a expliqué que tout le monde jouait à GTA, et que les gens avaient envie de sortir de leurs voitures ! La lutte a été acharnée pour sortir de ce schéma, mais je pense que ça en valait la peine.

Allez savoir pourquoi, Hit & Run semble jouir d'une popularité certaine auprès des joueurs et des responsables, puisque le producteur du jeu Vlad Ceraldi mentionnait en 2019 son envie d'un remake, près de 20 ans après la sortie de l'original. Aujourd'hui, c'est Selman qui remet une pièce dans la machine (à billets ?) :

J'adorerai voir arriver une version remasterisée de The Simpsons Hit & Run, vraiment. Mais si cela se faisait, il faudrait démêler un tas de procédures tentaculaires.

Si l'on pense évidemment aux droits et aux assets du jeu développé en son temps par Radical Entertainment, Selman se garde bien de préciser un détail de poids, qui pourrait bien tout empêcher : depuis la saison 32, diffusée à partir de septembre 2020 sur la Fox, les voix de bon nombre de personnages tels que Carl, le Dr. Hibbert ou (évidemment) Apu ont changé, Hank Azaria et ses camardes de jeu ayant préféré laisser leur place à d'autres, pour s'éviter des critiques récurrentes depuis plusieurs années. Lorsque l'on sait que Hit & Run offre un rôle proéminent au sieur Nahasapeemapetilon, on comprend rapidement pourquoi il ne faut pas trop y compter...

Que pensez-vous de l'envie de Matt Selman ? Quel jeu The Simpsons aimeriez-vous voir ressortir ? Faites-nous part de vos avis cartoonesques dans les commentaires ci-dessous... Et rendez-vous le 26 septembre pour la première diffusion de la 33ème saison !