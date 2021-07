Horizon Forbidden West : L'annonce d'un report en 2022 prochainement ?

L'année 2021 n'est pas terminée et les problèmes liés à la pandémie mondiale qui nous frappe depuis plus d'un an non plus. On le sait, dans le monde du développement, le télétravail et les restrictions sanitaires ne permettent pas de tenir tous les délais. Et la suite de Horizon Zero Dawn risque de faire partie des victimes de 2021.

À voir aussi : Horizon Forbidden West : Le développement cross-gen handicapant pour la version PS5 ?

Le toujours très bien renseigné Jeff Grubb s'est présenté comme un oiseau de mauvais augure durant la dernière émission de Giant Bomb. Selon les sources du journaliste de Venture Beat, Sony se prépare à décaler la sortie de Horizon Forbidden West.

J'ai entendu, je ne suis pas certain, mais j'ai entendu dire que quelque chose allait arriver en septembre et... j'essaie de déterminer si je veux être celui qui le dit... Je pense que 'ce jeu' va être retardé pour 2022. Je ne sais pas avec certitude, je pense que c'est encore indécis, mais je pense que ça penche vers Horizon Forbidden West en 2022. Je pense qu'ils auront un State of Play en septembre pour dire : " voici les autres choses que nous allons avoir à l'automne, voici un tas de choses passionnantes, ne vous inquiétez pas ", mais je pense qu'Horizon Forbidden West, ce sera en 2022.

On se souvient qu'après l'annonce du report de God of War Ragnarök, Hermen Hulst, à la tête des PlayStation Studios, avait expliqué qu'il n'y avait encore aucune certitude sur la suite des aventures d'Aloy. Il rappelait alors qu'il ne comptait pas mettre en péril la qualité des jeux ou la santé des équipes. Donc tout est possible et il ne serait pas trop étonnant que Horizon Forbidden West, prévu sur PS5 et PS4, rejoigne la longue liste de jeux qui ont dû faire une croix sur 2021.

[Via]