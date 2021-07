World War Z Aftermath présente ses nouveautés en vidéo (vue FPS, maps, etc)

World War Z continue tranquillement son chemin et dévoile une grosse extension intitulée Aftermath. Notons d'ailleurs que celle-ci sera jouable sans avoir besoin de posséder le jeu de base.

World War Z Aftermath est presque un jeu à part entière étant donné qu'il peut être joué sans posséder le jeu de base. D'ailleurs même la tarification fait penser à un jeu classique puisqu'il faudra tout de même débourser 40 euros si l'on ne possède pas le jeu de 2019 et 20 euros si l'on déjà dans sa bibliothèque.

Ca va trancher chérie

Entre autres nouveautés on peut noter l'ajout d'un mode FPS (en plus de la vue TPS classique), de nouveaux lieux à visiter comme Rome, le Vatican et Kamchatka en Russie. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, tout le système de combat au corps à corps a reçu un joli lifting avec des armes à deux mains ou une dans chaque main.

Ce contenu sera aussi l'occasion d'affronter de nouveaux adversaires, des rats qui grouillent façon A Plague Tale. Pour vaincre et tabasser du montre, vous pourrez compter sur une nouvelle classe qui est baptisée Vanguard, celui-ci profite notamment d'un bouclier électrifié pour pouvoir charger la racaille zombie.

Tout cela sera disponible directement sur Steam cette fois et il ne s'agira pas d'une exclusivité Epic Games Store. Et vous pouvez aussi compter dessus sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.