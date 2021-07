Shawn Layden : L'ex-Sony critique la stratégie de rachats et s'inquiète d'un marché "moribond"

Ce n'est un mystère pour personne : depuis la prise de pouvoir d'un certain Jim Ryan au sein de Sony Interactive Entertainment et le départ précipité de Shawn Layden, les opinions divergent entre les deux hommes, et l'ex ne se prive plus de critiquer la stratégie du constructeur, désormais soucieux de dévorer tout ce qui se présente à lui.

Longuement interrogé par nos confrères de Games Industry, Shawn Layden n'a une fois encore pas manqué de faire part de son analyse d'un marché en état de concentration avancé, qui voit dans le même temps les coûts de production s'envoler :

À chaque génération de consoles, les coûts de développement sont multipliés par deux. Les jeux coûtaient entre 100 et 150 millions de dollars sur PS4, je pense donc qu'ils dépassent les 200 millions sur PS5. Cela rend le nombre de concurrents potentiels très réduit.

L'an passé, Layden plaidait déjà pour une réduction de la durée de vie dans le jeu vidéo, espérant ainsi faire baisser les coûts, et maintenir un prix de vente relativement stable.

S'il devient donc de plus en plus difficile de trouver le financement nécessaire à la mise en chantier d'un AAA si cher à l'industrie, l'indépendance semble également bien difficile à conserver, alors que les différents constructeurs n'ont désormais de cesse de racheter le moindre studio qui passerait par là, histoire de s'assurer une exclusivité de plus. Mais la perspective d'une course à l'armement vidéoludique ne semble pas trouver grâce aux yeux de l'ancien dirigeant :

Durant cette même période, nous avons assisté à plus de consolidation. Dans un sens, la consolidation est l'ennemi de la diversité : on retire des pièces au fur et à mesure, alors qu'elles sont absorbées par des conglomérats.

Cette stratégie s'entend pour les responsables financiers : on accapare toutes les ressources pour en priver la concurrence, mais tout ceci se fait au détriment de la variété. C'est ma plus grande peur : que l'industrie devienne moribonde, et que tout finisse par se ressembler.

Il faut dire que sa présidence s'était effectivement distinguée par une politique volontariste face au retard à l'allumage du jeu indépendant, cette stratégie semble désormais loin du plan de bataille de Ryan, focalisé sur les blockbusters évidemment coûteux.

Désormais membre du conseil d'administration de Streamline Media Group, Layden traduira-t-il dans les faits sa vision diversifiée du jeu vidéo ? L'intéressé s'éclipse, non sans livrer une dernière prophétie de son cru :

Le jeu vidéo arrive à la fin de sa seconde période qui dure depuis 25 ou 30 ans, et qui consiste à avoir des consoles partout.

Le jeu vidéo arrive à la fin de sa seconde période qui dure depuis 25 ou 30 ans, et qui consiste à avoir des consoles partout.