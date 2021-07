Nintendo Switch Online : Un sympathique bonus accompagne la livraison du jour

Il y a une semaine, Nintendo annonçait l'arrivée de trois nouveaux jeux issus du catalogue de la Super NES, histoire d'offrir un été rétro aux abonnés du Nintendo Switch Online. Le constructeur s'était pourtant bien gardé de dévoiler un petit bonus des familles qui est donc arrivé aujourd'hui sans crier gare.

Pour peu que vous soyez coutumier de l'offre par abonnement selon Nintendo, vous savez que l'entreprise tente de temps à autre de moderniser son glorieux passé, en proposant des versions "EX" (pour Extra) de certains jeux (surtout sur Famicom), destinés à rendre leur difficulté d'antan plus tolérable.

Si j'avais un marteau

Après The Legend of Zelda EX et son inventaire maximisé d'office ou Metroid EX qui vous place directement contre le vil Ridley, voilà que l'illustre Super Mario Bros. 3 profite désormais lui aussi de sa version EX, qui vous propulse au monde 8 (le dernier), avec pas moins de huit costumes dans votre inventaire ! Du tanuki au costume des frères Marteau, vous devriez désormais disposer de munitions suffisantes pour affronter Bowser et son dernier monde blindé de RNG old-school, comme s'en rappellent les vrais, largement traumatisés. Voilà sans doute de quoi exorciser quelque traumatisme et/ou frustration infantile, et enfin trouver la paix qui sied si bien aux congés estivaux.

Et pour le reste, Claymates, Jelly Boy et Bombuzal sont également disponibles dès aujourd'hui, ne les oubliez pas. Quoique...

Nous rappellerons comme à chaque fois que le Nintendo Switch Online propose différentes formules d'abonnement : mensuel à 3,99 euros, pour trois mois à 7,99 euros et à l'année 19,99 euros, la version familiale sur 12 mois exige 34,99 euros, et permet jusqu'à 8 comptes d'en profiter.