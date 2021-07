COVID-19 : Le salon PAX annonce ses conditions d'entrée, vaccin ou test pour tout le monde

À l'instar de ce qui s'est passé dans de nombreux autres secteurs, les salons dédiés aux jeux vidéo ont été frappés de plein fouet par la pandémie de COVID-19. En effet, les mesures de distanciation et la sécurité sanitaire sont difficilement compatibles avec un salon où les visiteurs sont très proches les uns des autres. Malgré la forte remontée des contaminations aux États-Unis, un des principaux salons a décidé de faire son retour en présentiel. Et il compte sur la vaccination et les tests pour que les choses se passent bien.

L'équipe organisatrice du salon américain Pax West vient de communiquer les conditions dans lesquelles les personnes qui souhaitent visiter le salon pourront le faire. En plus port du masque pendant toute leur durée de présence dans les allées du salon, les visiteurs devront fournir un justificatif au choix :

Avant d'entrer dans le salon, nous demanderons désormais une preuve de la complétion d'une série de vaccins COVID-19 ou d'un test PCR COVID-19 négatif ou d'un test antigénique. Chacun de ces éléments sera vérifié avec une pièce d'identité en cours de validité émise par le gouvernement. [...]



L'équipe de la PAX est ferme dans son engagement envers la santé et la sécurité et cela inclut une capacité d'accueil limitée, le port du masque obligatoire de manière permanente par les visiteurs, les exposants, le personnel et la sécurité. Nous allons continuer à évaluer nos règles, écouter les retours de la communauté, suivre les conseils des responsables de la santé publique, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre la PAX West la plus sûre possible.

Bientôt la même chose en France

Bien évidemment, cette situation ne concerne pas les joueurs français, PAX West étant un salon 100% américain. Elle peut cependant donner des indices à ces mêmes joueurs français quant à ce qui les attend lorsque les salons reprendront en France (une fois le Pass Sanitaire entré pleinement en vigueur).

Pour rappel, l'équipe organisatrice de la Paris Games Week a annoncé en juin dernier l'annulation de l'édition 2021 du salon qui aurait dû se tenir à l'automne prochain en raison du "contexte incertain" et du désir de "ne pas proposer une expérience réduite ou dégradée."

Que pensez-vous de ces mesures ? Vous paraissent-elles suffisantes pour tenir un salon actuellement ? Seriez-vous prêts à vous rendre dans un salon mettant en place une politique similaire ? Préférez-vous attendre que les choses reviennent à la normale avant de songer à prendre part à de tels événements ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.