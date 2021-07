Nintendo met à jour... la 3DS, une première en 8 mois, les "infos" sur la version 11.15.0-47J

Ces derniers temps, lorsqu'il est question de la famille de consoles Nintendo 3DS dans l'actualité, les nouvelles ont tendance à sentir le sapin. Et même si les consoles 3DS ont clairement connu des jours meilleurs, le sujet du jour montre qu'elles ne sont pas encore totalement mortes.

À lire aussi : Nintendo n'a "plus rien" à annoncer pour la 3DS

Le compte Twitter japonais officiel de Nintendo consacré au service client a révélé plus tôt aujourd'hui que les consoles 3DS venaient de recevoir une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour, la 11.15.0-47J, n'a pas encore été ajoutée sur le site officiel français de Nintendo.

Mais selon la maison-mère du constructeur, cette nouvelle version du logiciel système "améliore la stabilité de la console" et "optimise le confort d'utilisation." Il faudra donc se contenter de ça en attendant d'éventuelles précisions apportées par Nintendo France (ou d'autres territoires).

C'est bientôt fini ?

Pour rappel, Nintendo a annoncé au Japon la fin de la production de la famille de consoles 3DS (qui comprend quand même les New Nintendo 2DS XL, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS, et Nintendo 3DS XL) en septembre 2020. Il est donc possible de se demander pendant combien de temps encore la firme de Kyoto la mettra à jour.

Cela fait deux fois en à peine quelques jours que la 3DS fait parler d'elle au Japon. En effet, Nintendo annonçait le 20 juillet dernier qu'à partir du 18 janvier prochain, il ne sera plus possible d'utiliser des cartes de crédit (Visa, etc.) ou des cartes prépayées (Suica, etc.) pour faire des achats directement sur l'eShop nippon de la Wii U ou de la 3DS (cette manière de faire avait été supprimée en Europe en août 2019).

Utilisez-vous toujours votre Nintendo 3DS ? Si oui, quel type d'utilisation en faites-vous ? Téléchargez-vous systématiquement les mises à jour ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.