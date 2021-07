The Last of Us : Le Tommy de la série HBO s'est fait offrir une PS5 par Neil Druckmann "pour le boulot"

En tournage depuis peu, l'adaptation pour HBO de The Last of Us nécessite à n'en point douter beaucoup de travail de la part des équipes de production mais aussi de la distribution. Pour un des rôles récurrents de la série, le travail de recherche continue. En profondeur.

C'est sûr, Gabriel Luna va faire des jaloux. À l'heure où tout le monde guette les boutiques en ligne avant de les faire faire plonger dans un abîme d'erreurs 404, l'acteur américain ne connaît pas la crise.

Sur Instagram, celui qui campera Tommy, le frère de Joel (Pedro Pascal), dans The Last of Us a révélé avoir reçu une PS5, de manière à pouvoir enquêter davantage sur son rôle.

Un immense MERCI à Playstation et au maître des opérations Neil Druckmann de m'avoir offert le matériel nécessaire pour approfondir mes recherches. Je vais rejouer à The Last of Us 1 et 2 dans le mode où si tu te fais claquer il faut revenir au début.

On ne doute pas une seule seconde que cette console reçue du co-président de Naughty Dog, créateur de The Last of Us et scénariste de la série télévisée aux côtés de Craig Mazin, soit pour mieux connaître le personnage de Tommy. Mais ce grand sourire et cette déclaration qu'une tentative du mode Mort Permanente semble en dire un peu plus. Et s'il en profitait AUSSI pour jouer à d'autres jeux entre deux prises ? De quoi vous ralentir un tournage, si vous voulez mon avis... La série The Last of Us n'a pour le moment toujours pas de date de diffusion précise.