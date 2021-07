Samsung dévoile son tout nouvel écran 49 pouces Odyssey Neo G9

L'impressionnant l'Odyssey G9 a le droit à une toute nouvelle version pour 2021, celle-ci se nomme simplement Odyssey Neo G9. Un monstre de 49 pouces qui propose cette fois la technologie du Mini-LED.

Pour cette version Neo, Samsung a fait le choix du Mini-LED qui permet d'avoir une plus grande quantité de sources lumineuses et donc un pic lumineux beaucoup plus intense. Le Neo propose ainsi une luminosité maximale de 2000 nits avec 2048 zones de rétroéclairage.

Ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle

Pour proposer ce qui se fait de mieux actuellement et pour un rendu des couleurs toujours plus agréable à l'oeil on notera que le Neo supporte également le HDR 10+. Pour le reste c'est très semblable à l'ancien modèle avec une compatibilité Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, VRR.



Concernant les autres caractéristiques on remarquera aussi la fréquence de rafraichissement qui est inchangée avec 240 Hz et un temps de réponse de 1ms. Avec son format de 49 pouces et son ratio de 32:9, l'écran dispose d'une définition élevée mais forcément bâtarde à savoir 5120 x 1440 pixels. La connectique est aussi la même que le modèle précédant avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux USB 3.0 et une prise jack 3.5.

L'Odyssey Neo G9 sera disponible en précommande à partir du 29 juillet 2021 et disponible dès le 9 août 2021. Par contre, il n'y pour l'instant pas de prix, l'ancien modèle était à son lancement à 1500 euros.