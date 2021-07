SOS Fantômes l'Héritage : 19 mois plus tard, la deuxième bande-annonce est là

Même si les fans de Ghostbusters attendent un nouveau film se déroulant dans la chronologie originale depuis 1989, les 19 derniers mois leur ont semblé particulièrement longs. En effet, c'est au début du mois de décembre 2019 qu'ils ont eu droit à la première bande-annonce de Ghostbusters Afterlife. Et depuis plus rien. Après plusieurs décalages de la sortie du film, la dernière ligne droite semble enfin entamée.

Cela faisait des mois que les fans de SOS Fantômes attendaient/réclamaient une nouvelle bande-annonce de Ghostbusters Afterlife, film intitulé SOS Fantômes : l'Héritage en France. Sony Pictures, qui semble désormais confiant de pouvoir sortir son film à la fin de l'année, a enfin accédé à leur demande et annoncé hier qu'un nouveau trailer serait diffusé aujourd'hui. C'est désormais chose faite. Et c'est cette deuxième bande-annonce que vous pouvez regarder ci-dessus.

Cette deuxième vidéo, visiblement montée par des gens qui ont conscience qu'une bonne partie du public a oublié la bande-annonce originale, reprend un certain nombre d'éléments de cette dernière. Elle ajoute à ça nombre de séquences inédites et des références plus directes au film original. La filiation des nouveaux héros semble par ailleurs un peu plus clair et Janine Melnitz fait ici son grand retour. Mais plutôt que tout raconter, nous vous laissons découvrir la vidéo par vous-mêmes.

Cette fois c'est la bonne ?

Pour rappel, Ghostbusters Afterlife met en scène Carrie Coon (Callie), Finn Wolfhard (Trevor), Mckenna Grace (Phoebe), Annie Potts (Janine Melnitz), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Celeste O'Connor (Lucky), Logan Kim (Podcast), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Bill Murray (Peter Venkman), Sigourney Weaver (Dana Barrett) et Paul Rudd (monsieur Grooberson).

Contrairement à d'autres studios hollywoodiens qui ont fait le pari de la VOD et du streaming durant la pandémie de COVID-19, Sony Pictures est resté ferme dans son intention de ne proposer "Ghostbusters 3" qu'au cinéma. Ghostbusters Afterlife/SOS Fantômes l'Héritage est donc prévu dans les salles de cinéma américaines pour le 11 novembre prochain. En France, sa sortie est attendue 24 heures plus tôt, le mercredi 10 novembre.

