DeLorean de Retour vers le Futur vs van des Tortues Ninja dans un jeu de course, la vidéo

Si vous le permettez, votre serviteur va vous raconter sa vie un instant. Depuis des années, un jeu de course mettant en scène de célèbres voitures de films et de dessins animés sur des circuits eux aussi tirés de ces derniers occupe ses rêves vidéoludiques. Et si aucun jeu n'a pour l'instant réalisé ce voeu, le prochain jeu Hot Wheels cherche à s'en approcher.

Milestone vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de son jeu Hot Wheels Unleashed annoncé plus tôt cette année. Et cette dernière a pour particularité de montrer que parmi les véhicules que les joueurs auront la possibilité de piloter ne se trouve pas que des bolides imaginés par Hot Wheels. En effet, des jouets inspirés de véhicules bien réels ainsi que de voitures venues du monde du divertissement seront eux aussi mis à dispositions.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, les joueurs pourront donc conduire les petites voitures inspirées par la DeLorean de Retour vers le Futur, le van des Tortues Ninja, une Batmobile moderne ou encore une voiture hommage à Snoopy. Le site officiel du jeu indique que K.I.T.T. de K2000 sera également de la partie. Au total, plus de 60 véhicules seront disponibles à la sortie du jeu. Et d'autres devraient être proposés par la suite en DLC.

Sans surprise, les courses se déroulent sur des circuits totalement surréalistes dans Hot Wheels Unleashed. Et chacun d'entre eux dispose de ses spécificités, aussi bien en termes d'ambiance que de tracé. Les joueurs plus inspirés pourront de plus créer leurs propres circuits via le "Track Builder" proposé in-game. Ces circuits créés par la communauté pourront être partagés en ligne avec les autres utilisateurs du jeu.

Pour ce qui est de la sortie de Hot Wheels Unleashed, elle est prévue pour le 30 septembre 2021. Et niveau plates-formes concernées, il n'y aura pas de jaloux. En effet, le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Windows Store et Steam) et Stadia.

Que vous inspire ce Hot Wheels Unleased ? La présence de voitures comme la DeLorean de Doc Brown ou le Party Wagon des Tortues Ninja peut-elle faire pencher la balance en sa faveur ? Quels véhicules aimeriez-vous voir dans le jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.