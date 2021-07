Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida explique pourquoi le jeu est d'abord enregistré en anglais

Le producteur de Final Fantasy XIV a beau répéter son envie de ne mentionner un certain Final Fantasy XVI qu'au moment opportun, son omniprésence médiatique autour de l'incessant succès du MMO ressuscité offre toujours une occasion de glaner l'une ou l'autre bribe d'information sur l'un des J-RPG Next-Gen les plus attendus.

La dernière fois que Naoki Yoshida prenait la parole pour s'écarter du sujet Endwalker, c'était pour préciser son envie de ne pas voir figurer son prochain jeu dans les allées bondées du Tokyo Game Show, trop désireux de faire correspondre une prochaine annonce aux alentours de la date de sortie, évidemment toujours mystérieuse.

Ca va mieux en ne le disant pas

Le producteur précisait également que le scénario était achevé, et le doublage anglais du jeu dans ses dernières encablures. Invité dimanche sur la chaîne Washagana TV, il a d'abord précisé sa volonté de ne jamais parasiter les sessions d'enregistrements :

Voilà maintenant 8 ans que je travaille sur Final Fantasy XIV, et je n'ai jamais assisté à un seul enregistrement. J'ai ma propre théorie sur le sujet : comme j'écris parfois quelques dialogues, je vais vouloir y prendre part et donner mon avis, ce qui donnerait l'impression qu'il y a deux directeurs chargés du son. Je pense que les acteurs ont la vie dure quand deux responsables disent des choses différentes.

Dans un souci de cohérence intellectuelle, il appliquera cette même rigueur au J-RPG de la PS5 :

Je n'assisterai pas non plus aux sessions de Final Fantasy XVI, et en plus, je n'en ai pas écrit l'histoire. J'ai pu faire certaines remarques lors des réunions autour du scénario, et l'équipe a pris en compte mes observations.

Hot potato

Mais le plus étonnant est à venir : avec une série qui connaît depuis longtemps un succès plus grand en dehors du Japon que sur son Archipel natal, Square Enix a décidé de faire passer la version anglaise avant les autres, un choix qui en entraîne d'autres :

Cette fois, nous avons commencé par enregistrer les voix anglaises, et nous nous concentrons sur de l'anglais britannique.

Nous enregistrons également les expressions faciales pour la synchronisation. Nous ne pouvons pas animer manuellement toutes les scènes du jeu, alors nous capturons la prestation des acteurs. Voilà l'une des raisons qui fait que la version anglaise commence avant les autres. Nous allons bientôt commencer l'enregistrement japonais.

Voilà qui risque de décontenancer certains vieux rôlistes, mais qui traduit assurément une certaine influence occidentale (et surtout britannique) sur l'ambiance de ce nouvel épisode, dont bien des éléments avaient été détaillés en octobre dernier. Cette nouveauté n'est en pas vraiment une, puisque le personnage de Solo Balthier dans Final Fantasy XII avait été visuellement incarné par un acteur occidental, histoire de coller à son attitude un rien rebelle.

Quelles que soient vos préférences linguistiques, Final Fantasy XVI est prévu un jour, d'abord sur PS5.

Que pensez-vous de la décision de Square Enix ? Que peut-on en déduire sur le style de ce futur épisode ? Votre taylor est-il vraiment riche ? Faites-nous part de vos avis flegmatiques dans les commentaires ci-dessous.