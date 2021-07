Steam Deck : Valve fait le point sur les "30 fps minimum"

La semaine dernière, une déclaration de Valve avait un peu secoué les utilisateurs avec une référence mentionnant un frame rate de 30 FPS ciblé par le Steam Deck. L'éditeur/développeur souhaite visiblement rétropédaler et clarifier les choses, explications.

Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve et visage de la nouvelle console/PC portable Steam Deck a pris la parole pour apporter les précisions nécessaires concernant les 30 images par seconde sur la machine.

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.