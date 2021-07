Dragon Ball Z : Un jeu méconnu des années 90 présenté dans le détail en français

En tout début de cette année, nous partagions avec vous une vidéo made in France extrêmement détaillée consacrée au premier jeu Dragon Ball Z sorti en France sur Super Nintendo. Non contente de passer en revue le célèbre jeu de combat, cette vidéo se payait même le luxe de révéler des secrets jamais évoqués pendant 25 ans. Bonne nouvelle pour ceux qui avaient apprécié cette vidéo, son auteur vient de remettre ça.

Dragon Ball Z Gokû Gekitô Den, ça ne vous dit rien ? Rassurez-vous, vous êtes loin d'être les seuls. Derrière ce titre se cache le deuxième et dernier RPG Dragon Ball Z à être sorti au Japon, et uniquement au Japon, sur la vénérable Game Boy originale. Histoire de ne pas laisser les fans de l'oeuvre d'Akira Toriyama dans l'ignorance plus longtemps, Genki vient de mettre en ligne une vidéo entièrement consacrée à ce jeu loin de figurer parmi les adaptations de DBZ les plus connues.

Dans cette vidéo à la production très soignée, Genki revient sur de très nombreux point : le contexte dans lequel est sorti le jeu, son gameplay (pour le moins particulier), son mode Histoire (et ses fins multiples), ses trucs et astuces, ses créateurs et même la couverture médiatique dont il a bénéficié à l'époque (au Japon et en France). Afin d'être le plus exhaustif possible, il évoque même l'absence totale de merchandising liée au jeu lors de sa sortie.

Y'a plus qu'à se lancer

Votre serviteur fait partie des possesseurs de Dragon Ball Z Gokû Gekitô Den qui ont eu du mal à se faire à son gameplay. Mais il faut bien admettre que la vidéo de Genki donne envie de lui redonner sa chance. Quoi qu'il en soit, cette vidéo sent bon l'époque où les gagabaliens étaient à l'affût du moindre article concernant les jeux vidéo DBZ dans la presse spécialisée (qui en avait bien conscience).

À noter pour terminer que puisque Genki n'aime de toute évidence pas faire les choses à moitié, il a même été jusqu'à proposer une notice en français (accompagnée d'une traduction de certains éléments du jeu) téléchargeable ainsi qu'une bande-originale du jeu, elle aussi téléchargeable. Elle est pas belle la vie ?

Connaissiez-vous ce jeu Dragon Ball Z ? Si oui, l'avez-vous déjà essayé ? Et si oui, avez-vous compris comment fonctionne son gameplay ? Cette vidéo vous a-t-elle donné envie de tenter l'expérience ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.