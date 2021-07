Jeux Olympiques 2020 : Google Doogle propose un J-RPG sportif en Pixel Art

En ce vendredi 23 juillet débutent officiellement les Jeux Olympiques d'Été 2020 de Tokyo. Outre par sa cérémonie d'ouverture très divertissante, les amateurs de jeux vidéo peuvent en profiter grâce à Google.

Non, cela ne concerne pas Stadia. Désolé. C'est à travers un changement temporaire du logo Google sur la page d'accueil du moteur de recherche que tout se passe. Si vous cliquez sur le Google Doodle du moment, vous atterrissez, après une ravissante séquence animée réalisée par Studio 4°C, dans un jeu complet pas piqué de hannetons : Doodle Champion Island Games.

Bienvenue aux Jeux de Doodle Champion Island ! Au cours des prochaines semaines, rejoignez la chathlète calico Lucky alors qu'elle explore Doodle Champion Island : un monde rempli de sept mini-jeux sportifs, d'adversaires légendaires, de dizaines de quêtes secondaires audacieuses et de quelques nouveaux (et anciens ;)) amis. Son but ultime ? Battre chaque champion de sport pour récupérer les sept parchemins sacrés et relevez des défis cachés supplémentaires à travers l'île des Champions dans le prrrrocessus. Vous vous sentez chanceux ? Cliquez sur le Doodle d'aujourd'hui, rejoignez l'une des quatre équipes de couleur pour contribuer au classement mondial en temps réel, et que les jeux commencent !

Vous incarnez donc Lucky dans un J-RPG en vue aérienne à la réalisation 16-bits. Un jeu complet, avec sept épreuves sportives jouables à l'aide des flèches et de la barre d'espace de votre clavier dont du ping-pong, du skateboard, de la natation synchronisée, du tir à l'arc, du rugby, de l'escalade et, enfin, le marathon. On vous laisse voir qui de Ushi (Bleu), Karasu (Rouge), Inari (Jaune) ou Kappa (Vert) vous fera aller vers son équipe.